Євро-2024: Німеччина, Шотландія, Угорщина і Швейцарія – прев'ю групи A турніру

Євро-2024, Група A. Розклад матчів

Німеччина – Шотландія – 14 червня, 22:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Угорщина – Швейцарія – 15 червня, 16:00 ("Кьольн Стедіум", Кьольн)

Німеччина – Угорщина – 19 червня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Шотландія – Швейцарія – 19 червня, 22:00 ("Кьольн Стедіум", Кьольн)

Швейцарія – Німеччина – 23 червня, 22:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майні)

Шотландія – Угорщина – 23 червня, 22:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Німеччина

Рейтинг ФІФА: 16-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Головний тренер: Юліан Нагельсманн

Капітан: Ілкай Гюндоган

Провідний гравець: Тоні Кроос

Чемпіонська пауза німецької збірної на континентальних першостях затягнулася. Бундестім раніше тріумфувала щодекади. Та досі остання перемога датована ще 1996-м, коли солювали Маттіас Заммер і Олівер Бірхофф. Із тих пір Німеччина встигла програти фінал Євро-2008, двічі вилетіти в півфіналах і ще два рази взагалі не вийти з групи.

Невдача на кшталт останнього випадку на домашньому чемпіонаті коштуватиме дорого і тренеру, і футболістам. Юліан Нагельсманн заради продовження роботи з національною командою відмовився від повернення до мюнхенської "Баварії". За майже рік на посаді він встиг спробувати три ігрові схеми, але віддасть перевагу, вочевидь, формації 4-2-3-1.

Саме для її реалізації Нагельсманн умовив Тоні Крооса повернутися до збірної. Досвідчений хавбек щойно виграв із мадридським "Реалом" чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів і вже анонсував завершення кар'єри. Тож домашній Євро-2024 стане лебединою піснею футбольного гросмейстера. Він разом із Робертом Андріхом виконуватиме роль півота, а Ілкай Гюндоган опиниться в позиції "десятки".

Творити ж дива в лінії нападу будуть значно молодші виконавці. 21-річні Флоріан Вірц і Джамал Мусіала атакуватимуть з глибини, а от роль фальшивої "дев'ятки" візьме на себе на три роки старший Кай Гаверц. Утім, для пролому ешелованої оборони згодиться і справжній центрфорвард – герой дортмундської "Боруссії" Ніклас Фюллькруг.

Шотландія

Рейтинг ФІФА: 39-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (1992, 1996, 2020)

Головний тренер: Стів Кларк

Капітан: Ендрю Робертсон

Провідний гравець: Скотт Мактоміней

"Тартанова армія" вдруге поспіль приїде на чемпіонат. Така знаменна подія трапиться лише другий раз в історії команди після розквіту середини 90-х. У кваліфікації підопічні Стіва Кларка доволі впевнено фінішували другими, хоча в конкурентах була збірна Норвегії з Ерлінгом Холандом і Мартіном Едегором. Ще й іспанців присоромили в Глазго (2:0).

Ковалем тієї перемоги був Скотт Мактоміней. Типовий, здавалося б, центрхав упродовж останнього року роззабивався – і в лавах збірної, і в складі "Манчестер Юнайтед", де навіть не проходить до основи. А ось Шотландія цілком покладається на Мактомінея в центрі поля, де в парі з ним, найімовірніше, вийде Біллі Гілмор.

Шотландська збірна ставить на формацію 3-4-2-1, що легко трансформується в 5-4-1 при обороні від сильніших суперників. Захист і середня лінія найкраще укомплектовані, тож ледь не на кожну позицію тренерський штаб отримав по дві рівноцінні фігури. За креатив же відповідатимуть Джон Макгінн і Раян Крісті, а персона центрфорварда для моделі Кларка особливого значення не має.

Шотландці можуть кивати на жереб, який організував їм поєдинки з фаворитами групи в стартових двох турах. "Тартанова армія" воліла б зустрітися з приблизно рівною збірною Угорщини раніше. Натомість перебіг подій на груповому етапі може скластися так, що в третьому турі Шотландія змагатиметься хіба що за престиж.

Угорщина

Рейтинг ФІФА: 26-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: "бронза" (1964)

Головний тренер: Марко Россі

Капітан: Домінік Собослай

Провідний гравець: Барнабаш Варга

На прийдешньому чемпіонаті команда Марко Россі буде найпрогнозованішою збірною. Принаймні в кадровому питанні. Якщо всі виконавці здорові, то визначити стартовий склад угорців можна без зайвих проблем. Тренерський штаб "триколірних" сформував кістяк команди, на який і покладатиме завдання вийти з групи.

Позаду збірна Угорщини ставить на досвід. Голкіпер Петер Гулачі та трійка оборонців у складі Аттіли Салая, Адама Ланга та Віллі Орбана провела понад дві сотні поєдинків на чотирьох. Зате вінгбеки підкоряють відмінностями. Якщо Мілош Керкез передусім оборонець, то Лоїк Него за французький "Гавр" виходить ледь не вінгером.

Утім, головна фігура нинішньої Угорщини розташована на полі вище. Домінік Собослай адаптувався до англійської Прем'єр-ліги під чуйною опікою Юргена Клоппа та готовий продемонструвати нові плеймейкерські ідеї. У тіні капітана перебуватиме Роланд Саллай, але в будь-який момент буде готовим увірватися в атакувальний простір.

Родзинкою ж угорської збірної стане центрфорвард Барнабаш Варга. Нападник розкрився в зрілому віці, дебютував за національну команду лише торік, а останній сезон завершив у ролі найкращого бомбардира столичного "Ференцвароша" (29 голів за 40 матчів). Тепер 29-річний Варга поїхав на Євро-2024. Хіба ж не футбольна казка?..

Швейцарія

Рейтинг ФІФА: 19-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (2020)

Головний тренер: Мурат Якін

Капітан: Граніт Джака

Провідний гравець: Джердан Шакірі

"Хрестоносці" вшосте приїхали на чемпіонат Європи та прагнутимуть вперше в історії просунутися далі 1/4 фіналу. Проте, в порівнянні з попереднім турніром провідні виконавці швейцарської збірної далекі від тонусу. Наприклад, головні претенденти на роль центрального нападника – Ноа Окафор і Зекі Амдуні – забили "аж" 12 м'ячів на двох за сезон.

На чотири роки старшими стали лідери. Граніт Джака був невід'ємною частиною фантастичного леверкузенського "Байєра" та матиме не менш відповідальну роль у складі Швейцарії. Разом зі ще одним ветераном – Джерданом Шакірі (32) – він відповідатиме за просування м'яча та креатив. У ролі ж "ремісників" працюватимуть Ремо Фройлер і Деніс Закарія.

Опорою цього призову швейцарської команди став центр оборони. Мануель Аканджі став першим помічником Пепа Гвардіоли на полі, закриваючи всі можливі позиції захисного плану в "Манчестер Сіті". Натомість Фабіан Шер у лавах "Ньюкасла" не тільки пильнував опонентів, а й чимало забив (5 голів). А воротар Ян Зоммер доклався до Скудетто міланського "Інтера", провівши на "нуль" 19 матчів.

Керманич "хрестоносців" Мурат Якін поекспериментував зі схемами, спробувавши формації 3-4-2-1, 3-5-2 і навіть 3-4-3. Утім, оптимальним варіантом нібито залишається структура 4-2-3-1, хоча сталою величиною в ній можна назвати хіба четвірку оборонців. Від результатів і якості гри на німецькій землі залежатиме подальша доля в збірній тренера та основних ветеранів.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи A

Роль господарки змагань несе низку переваг, зокрема і календарних. Збірна Німеччини отримала найкращий розклад матчів. По-перше, вона уникне червневої спеки – два поєдинки розпочнуться в 22:00. По-друге, Бундестім матиме нагоду вирішити турнірні завдання до зустрічі з небезпечною Швейцарією у фінальному турі.

Німецька команда – головний фаворит квартету. Дві перемоги на старті дозволять погратися з моделюванням суперника в плей-офф, а от будь-який інший результат, окрім мінімум шести очок у групі, охрестять провалом. Головна боротьба між трьома іншими збірними розгорнеться за те, щоб не стати останнім. Регламент дозволить вийти в 1/8 фіналу навіть з третього місця.