Евро-2024: Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария – превью группы A турнира

Евро-2024, Группа A. Расписание матчей

Германия – Шотландия – 14 июня, 22:00 ("Фусбаль Арена Мюнхен", Мюнхен)

Венгрия – Швейцария – 15 июня, 16:00 ("Кельн Стэдиум", Кельн)

Германия – Венгрия – 19 июня, 19:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Шотландия – Швейцария – 19 июня, 22:00 ("Кельн Стэдиум", Кельн)

Швейцария – Германия – 23 июня, 22:00 ("Франкфурт Арена", Франкфурт-на-Майне)

Шотландия – Венгрия – 23 июня, 22:00 ("Штутгарт Арена", Штутгарт)

Германия

Рейтинг ФИФА: 16-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1972, 1980, 1996)

Главный тренер: Юлиан Нагельсманн

Капитан: Илкай Гюндоган

Ведущий игрок: Тони Кроос

Чемпионская пауза немецкой сборной на континентальных первенствах затянулась. Бундестим раньше триумфовала каждую декаду. Но до сих пор последняя победа датирована еще 1996-м, когда солировали Маттиас Заммер и Оливер Бирхофф. С тех пор Германия успела проиграть финал Евро-2008, дважды вылететь в полуфиналах и еще два раза вообще не выйти из группы.

Неудача вроде последнего случая на домашнем чемпионате обойдется дорого и тренеру, и футболистам. Юлиан Нагельсманн ради продолжения работы с национальной командой отказался от возвращения в мюнхенскую "Баварию". За почти год в должности он успел попробовать три игровые схемы, но предпочтет, очевидно, формацию 4-2-3-1.

Именно для ее реализации Нагельсманн уговорил Тони Кроос вернуться в сборную. Опытный хавбек только что выиграл с мадридским "Реалом" чемпионат Испании и Лигу чемпионов и уже анонсировал завершение карьеры. Так что домашний Евро-2024 станет лебединой песней футбольного гроссмейстера. Он вместе с Робертом Андрихом будет исполнять роль пива, а Илкай Гюндоган окажется в позиции "десятки".

Творить же чудеса в линии нападения будут гораздо младшие исполнители. 21-летние Флориан Вирц и Джамал Мусиала будут атаковать из глубины, а вот роль фальшивой "девятки" возьмет на себя на три года старший Кай Гаверц. Впрочем, для бреши эшелированной обороны сгодится и настоящий центрфорвард – герой дортмундской "Боруссии" Никлас Фюллькруг.

Шотландия

Рейтинг ФИФА: 39-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: групповой этап (1992, 1996, 2020)

Главный тренер: Стив Кларк

Капитан: Эндрю Робертсон

Ведущий игрок: Скотт Мактоминей

"Тартановая армия" второй раз подряд приедет на чемпионат. Столь знаменательное событие случится лишь второй раз в истории команды после расцвета середины 90-х. В квалификации подопечные Стива Кларка уверенно финишировали вторыми, хотя в конкурентах была сборная Норвегии с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором. Еще и испанцев посрамили в Глазго (2:0).

Кузнецом той победы был Скотт Мактоминей. Типичный, казалось бы, центрхав в последний год раззабивался – и в рядах сборной, и в составе "Манчестер Юнайтед", где даже не проходит в основу. А вот Шотландия целиком полагается на Мактоминея в центре поля, где в паре с ним, вероятнее всего, выйдет Билли Гилмор.

Шотландская сборная ставит на формацию 3-4-2-1, легко трансформирующуюся в 5-4-1 при обороне от более сильных соперников. Защита и средняя линия лучше всего укомплектованы, так что едва ли не на каждую позицию тренерский штаб получил по две равноценные фигуры. За креатив же будут отвечать Джон Макгинн и Райан Кристи, а персона центрфорварда для модели Кларка особого значения не имеет.

Шотландцы могут кивать на жребий, организовавший им поединки с фаворитами группы в стартовых двух турах. "Тартановая армия" предпочла бы встретиться с примерно равной сборной Венгрии раньше. Однако ход событий на групповом этапе может сложиться так, что в третьем туре Шотландия будет бороться разве что за престиж.

Венгрия

Рейтинг ФИФА: 26-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: "бронза" (1964)

Главный тренер: Марко Росси

Капитан: Доминик Собослай

Ведущий игрок: Барнабаш Варга

На грядущем чемпионате команда Марко Росси будет самой прогнозируемой сборной. По крайней мере, в кадровом вопросе. Если все исполнители здоровы, то определить стартовый состав венгров можно без лишних проблем. Тренерский штаб "трехцветных" сформировал костяк команды, на который и будет возлагать задачу выйти из группы.

Позади сборная Венгрии ставит на опыт. Голкипер Петер Гулачи и тройка защитников в составе Аттилы Салая, Адама Ланга и Вилли Орбана провела более двухсот поединков на четырех. Зато вингбеки покоряют отличиями. Если Милош Керкез – прежде всего защитник, то Лоик Него за французский "Гавр" выходит едва ли не вингером.

Впрочем, главная фигура нынешней Венгрии находится на поле выше. Доминик Собослай адаптировался к английской Премьер-лиге под чутким попечением Юргена Клоппа и готов продемонстрировать новые плеймейкерские идеи. В тени капитана будет находиться Роланд Саллай, но в любой момент будет готов ворваться в атакующее пространство.

Изюминкой же венгерской сборной станет центрфорвард Барнабаш Варга. Нападающий раскрылся в зрелом возрасте, дебютировал за национальную команду только в прошлом году, а последний сезон завершил в роли лучшего бомбардира столичного "Ференцвароша" (29 голов за 40 матчей). Теперь 29-летний Варга поехал на Евро-2024. Разве не футбольная сказка?..

Швейцария

Рейтинг ФИФА: 19-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (2020)

Главный тренер: Мурат Якин

Капитан: Гранит Джака

Ведущий игрок: Джердан Шакири

"Крестоносцы" в шестой раз приехали на чемпионат Европы и будут стремиться впервые в истории продвинуться дальше 1/4 финала. Однако по сравнению с предыдущим турниром ведущие исполнители швейцарской сборной далеки от тонуса. К примеру, главные претенденты на роль центрального нападающего – Ноа Окафор и Зеки Амдуни – забили "аж" 12 мячей на двоих за сезон.

На четыре года старше стали лидеры. Гранит Джака был неотъемлемой частью фантастического леверкузенского "Байера" и будет играть не менее ответственную роль в составе Швейцарии. Вместе с еще одним ветераном – Джерданом Шакири (32) – он будет отвечать за продвижение мяча и креатив. В роли "ремесленников" будут работать Ремо Фройлер и Денис Закария.

Опорой этого призыва швейцарской команды стал центр обороны. Мануэль Аканджи стал первым помощником Пепа Гвардиолы на поле, закрывая все возможные позиции защитного плана в "Манчестер Сити". Тем временем Фабиан Шер в рядах "Ньюкасла" не только следил за оппонентами, но и немало забил (5 голов). А вратарь Ян Зоммер приложился к Скудетто миланского "Интера", проведя на "ноль" 19 матчей.

Наставник "крестоносцев" Мурат Якин поэкспериментировал со схемами, попробовав формации 3-4-2-1, 3-5-2 и даже 3-4-3. Впрочем, оптимальным вариантом якобы остается структура 4-2-3-1, хотя постоянной величиной в ней можно назвать разве что четверку защитников. От результатов и качества игры на немецкой земле будет зависеть дальнейшая судьба в сборной тренера и основных ветеранов.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы A

Роль хозяйки соревнований несет ряд преимуществ, в том числе и календарных. Сборная Германии получила лучшее расписание матчей. Во-первых, она избежит июньской жары – два поединка начнутся в 22:00. Во-вторых, у Бундестим будет возможность решить турнирные задачи до встречи с опасной Швейцарией в финальном туре.

Немецкая команда – главный фаворит квартета. Две победы на старте позволят поиграть с моделированием соперника в плей-офф, а любой другой результат, кроме минимум шести очков в группе, окрестят провалом. Главная борьба между тремя другими сборными развернется за то, чтобы не стать последним. Регламент позволит выйти в 1/8 финала даже с третьего места.