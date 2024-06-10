UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: який склад груп турніру та скільки збірних потрапить у плей-офф

Фото: Збірні України та Польщі потрапили в сусідні групи (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України та ще понад два десятка збірних на старті чемпіонату Європи 2024 року. На груповому етапі учасників змагань розділили на шість квартетів команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Україна потрапила до групи E. Компанію "синьо-жовтим" там складуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Підопічні Сергія Реброва розпочнуть Євро-2024 з поєдинку проти збірної Румунії 17 червня. Натомість в другому турі збірна України зустрінеться зі Словаччиною (21 червня). Завершуватимуть же груповий етап "синьо-жовті" протистоянням зі збірною Бельгії (26 червня).

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландією в Мюнхені. Поєдинок на тамтешній "Альянц Арені" запланований на вечір 14 червня (22:00).

Із кожної групи до 1/8 фіналу гарантовано потраплять по дві найкращі команди. Натомість з шести третіх у кожному з квартетів збірних у плей-офф пройдуть ще чотири колективи. Стадія 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня, а фінал турніру запланований на 14 липня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія
Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія
Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія
Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція
Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна
Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

 

 

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяЄвро 2024ПортугалияЗбірна ІспаніїЗбірна НімеччиниЗбірна Англії