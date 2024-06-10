Євро-2024: який склад груп турніру та скільки збірних потрапить у плей-офф

Україна потрапила до групи E. Компанію "синьо-жовтим" там складуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Підопічні Сергія Реброва розпочнуть Євро-2024 з поєдинку проти збірної Румунії 17 червня. Натомість в другому турі збірна України зустрінеться зі Словаччиною (21 червня). Завершуватимуть же груповий етап "синьо-жовті" протистоянням зі збірною Бельгії (26 червня).

Господарка чемпіонату – збірна Німеччини – автоматично потрапила до групи A. Бундестім у матчі-відкриття турніру зустрінеться з Шотландією в Мюнхені. Поєдинок на тамтешній "Альянц Арені" запланований на вечір 14 червня (22:00).

Із кожної групи до 1/8 фіналу гарантовано потраплять по дві найкращі команди. Натомість з шести третіх у кожному з квартетів збірних у плей-офф пройдуть ще чотири колективи. Стадія 1/8 фіналу розпочнеться 29 червня, а фінал турніру запланований на 14 липня.

Склад усіх груп чемпіонату Європи-2024:

Група A: Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія

Група B: Іспанія, Хорватія, Італія, Албанія

Група C: Словенія, Данія, Сербія, Англія

Група D: Польща, Нідерланди, Австрія, Франція

Група E: Бельгія, Словаччина, Румунія, Україна

Група F: Туреччина, Грузія, Португалія, Чехія

Що відомо про Євро-2024

Керманич української збірної Сергій Ребров не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.