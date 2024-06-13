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Євро-2024: які правила та як грати у фентезі чемпіонату

Фото: Фентезі-футбол додасть інтриги при перегляді Євро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шанувальники фентезі-футболу мають понад 24 години, щоб сформувати команди з учасників чемпіонату Європи та набирати очки за дії реальних футболістів на турнірі.

Коротко про особливості фентезі Євро-2024 – в матеріалі РБК-Україна.

Що таке фентезі-футбол

Онлайн-гра, в якій учасники формують віртуальну команду зі справжніх футболістів і набирають очки за реальні виступи прототипів. Концепція була презентовано в 1991 році британцями з Fantasy League Ltd.

Популярності набула з формуванням англійської Прем'єр-ліги перед сезоном 1992/93. За три десятиліття гра еволюціонувала з розваги в доволі серйозний бізнес. Найпопулярніші футбольні змагання просувають власні фентезі-платформи з призами для переможців.

Водночас фентезі-футбол дозволяє зберігати автономність. Гравці здебільшого можуть створювати приватні ліги з обмеженим колом учасників і наперед визначеним призовим фондом. Наприклад, УЄФА на Євро-2024 розігруватиме подорож на двох у Катар, ігрову консоль, футболки збірних і офіційний м'яч турніру.

 

 

Правила фентезі Євро-2024*

Фентезі європейської першості складатиметься зі семи турів – трьох на груповому етапі, 1/8 фіналу, чвертьфіналів, 1/2 фіналу та фіналу. Кожен тур, окрім вирішального, розтягнеться на кілька ігрових днів.

У межах туру після завершення поєдинків першого дня можна зробити заміни та змінити капітана. Якщо футболісти основного складу набрали менше очікуваного, то буде можливість поставити на інших виконавців, які грають в рамках цього туру.

При створенні команди треба вигадати для неї назву. Далі треба сформувати заявку з 15-ти футболістів: двох воротарів, п'ятьох оборонців, п'ятьох півзахисників і трьох нападників. Кожен виконавець на Євро-2024 отримав віртуальний цінник. Перед початком турніру кожен учасник фентезі матиме 100 млн євро для формування складу, а в плей-офф бюджет зросте до 105 млн.

Із однієї збірної можна обрати обмежену кількість футболістів. На груповому етапі можна взяти не більше трьох гравців із однієї команди. Поступово ліміт слабшатиме: четверо – в 1/8 фіналу, п'ятеро – на чвертьфінальній стадії, 6 – у півфіналі, восьмеро – на фінал.

Після формування команди треба обрати стартовий склад (11 футболістів). Одного з виконавців треба призначити капітаном. Цей статус подвоїть завойовані реальним гравцем очки. Окрім того, перед кожним туром гравці фентезі зможуть робити трансфери – від двох безкоштовних на груповому етапі до необмеженої кількості перед стартом плей-офф і п'яти напередодні фіналу.

 

* – Повний перелік правил фентезі Євро-2024 доступний на офіційному сайті турніру в розділі Gaming/Fantasy Football

 

 

Схема розподілу балів

  • поява на полі – 1 пункт
  • 60+ хвилин на полі – 1
  • гол ударом із-за меж штрафного – 1
  • гольова передача – 3
  • щотри повернення володіння – 1
  • нагорода Гравцю матчу – 3
  • зароблений пенальті (реалізований) – 2
  • "привезений" пенальті – -1
  • незабитий пенальті – -2
  • жовта картка – -1
  • червона картка – -3
  • автогол – -2

воротарі:

  • гол – 6
  • парируваний пенальті – 5
  • сухий матч – 4
  • щотри сейви – 1
  • щодва пропущені м'ячі – -1

оборонці:

  • гол – 6
  • сухий матч – 4
  • щодва пропущені м'ячі – -1

півзахисники:

  • гол – 5
  • сухий матч – 1

нападники:

  • гол – 4

 

На Євро-2024 гравці фентезі змагатимуться в приватних і глобальних лігах. Перші створюють родини, друзі, колеги та інші групи за інтересами. Натомість в загальні дивізіони всі потрапляють автоматично після реєстрації. Зокрема, там буде ліга для вболівальників однієї національної команди.

Збірна України та фентезі Євро-2024

До трійки найдорожчих футболістів "синьо-жовтих" потрапили Артем Довбик, Михайло Мудрик і Георгій Судаков. Придбання форварда іспанської "Жирони" коштуватиме 7,5 млн віртуальних євро. Натомість вінгер лондонського "Челсі" дешевший на півмільйона, а зірка донецького "Шахтаря" – на мільйон.

Зате найпопулярнішим українцем серед гравців у фентезі по всій планеті став голкіпер Андрій Лунін. Цінник на воротаря мадридського "Реала" невисокий – 4,5 млн євро. Зате взяли його аж 19% учасників віртуальної гри. На того ж Довбика розраховують тільки 6% гравців, а на Мудрика – лише 3%.

До слова, вранці підготували прев'ю групи D Євро-2024 зі збірними Польщі, Нідерландів, Австрії та Франції.

Нагадаємо, напередодні опублікували прев'ю групи C Євро-2024 зі збірними Словенії, Данії, Сербії та Англії.

До слова, раніше з'явилося прев'ю групи B Євро-2024 зі збірними Іспанії, Хорватії, Італії та Албанії.

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Євро 2024