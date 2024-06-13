Евро-2024: какие правила и как играть в фэнтези чемпионата

Что такое фэнтези-футбол

Онлайн-игра, в которой участники формируют виртуальную команду из настоящих футболистов и набирают очки за реальные выступления прототипов. Концепция была презентована в 1991 году британцами из Fantasy League Ltd.

Популярность приобрела с формированием английской Премьер-лиги перед сезоном 1992/93. За три десятилетия игра эволюционировала из развлечения в серьезный бизнес. Самые популярные футбольные состязания продвигают собственные фэнтези-платформы с призами для победителей.

В то же время фэнтези-футбол позволяет сохранять автономность. Игроки в большинстве своем могут создавать частные лиги с ограниченным кругом участников и заранее определенным призовым фондом. Например, УЕФА на Евро-2024 будет разыгрывать путешествие на двоих в Катар, игровую консоль, футболки сборных и официальный мяч турнира.

Правила фэнтези Евро-2024*

Фэнтези европейского первенства будут состоять из семи туров – трех на групповом этапе, 1/8 финала, четвертьфиналов, 1/2 финала и финала. Каждый тур, кроме решающего, растянется на несколько игровых дней.

В рамках тура после завершения поединков первого дня можно произвести замены и сменить капитана. Если футболисты основного состава набрали меньше ожидаемого, то будет возможность поставить других исполнителей, играющих в рамках этого тура.

При создании команды нужно придумать для нее название. Далее нужно сформировать заявку из 15-ти футболистов: двух вратарей, пятерых защитников, пяти полузащитников и трех нападающих. Каждый исполнитель на Евро-2024 получил виртуальный ценник. Перед началом турнира каждый участник фэнтези будет иметь 100 млн евро для формирования состава, а в плей-офф бюджет вырастет до 105 млн евро.

Из одной сборной можно выбрать ограниченное количество футболистов. На групповом этапе можно взять не больше трех игроков из одной команды. Постепенно лимит будет ослабевать: четверо – в 1/8 финала, пятеро – на четвертьфинальной стадии, 6 – в полуфинале, восемь – на финал.

После формирования команды следует выбрать стартовый состав (11 футболистов). Одного из исполнителей нужно назначить капитаном. Этот статус удвоит завоеванные реальным игроком очки. Кроме того, перед каждым туром игроки фэнтези смогут делать трансферы – от двух бесплатных на групповом этапе до неограниченного количества перед стартом плей-офф и пяти в преддверии финала.

* – Полный перечень правил фэнтези Евро-2024 доступен на официальном сайте турнира в разделе Gaming/Fantasy Football

Схема распределения баллов

появление на поле – 1 пункт

60+ минут на поле – 1

гол ударом из-за пределов штрафной – 1

голевая передача – 3

каждые три возвращения владения – 1

награда Игроку матча – 3

заработанный пенальти (реализованный) – 2

"привезенный" пенальти – -1

незабитый пенальти – -2

желтая карточка – -1

красная карточка – -3

автогол – -2

вратари:

гол – 6

парированный пенальти – 5

сухой матч – 4

каждые три сэйва – 1

каждые два пропущенные мячи – -1

защитники:

гол – 6

сухой матч – 4

каждые два пропущенные мячи – -1

полузащитники:

гол – 5

сухой матч – 1

нападающие:

гол – 4

На Евро-2024 игроки фэнтези будут соревноваться в частных и глобальных лигах. Первые создают семьи, друзья, коллеги и другие группы по интересам. В свою очередь в общие дивизионы все попадают автоматически после регистрации. В частности там будет лига для болельщиков одной национальной команды.

Сборная Украины и фэнтези Евро-2024

В тройку самых дорогих футболистов "сине-желтых" попали Артем Довбик, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Приобретение форварда испанской "Жироны" обойдется в 7,5 млн виртуальных евро. В свою очередь вингер лондонского "Челси" дешевле на полмиллиона, а звезда донецкого "Шахтера" – на миллион.

Зато самым популярным украинцем среди игроков в фэнтези по всей планете стал голкипер Андрей Лунин. Ценник на вратаря мадридского "Реала" невысок – 4,5 млн евро. Зато взяли его аж 19% участников виртуальной игры. На того же Довбика рассчитывают только 6% игроков, а на Мудрика – всего 3%.