Евро-2024: какие правила и как играть в фэнтези чемпионата

Поклонники фэнтези-футбола имеют более 24 часов, чтобы сформировать команды из участников чемпионата Европы и набирать очки за действия реальных футболистов на турнире.
Кратко об особенностях фэнтези Евро-2024 – в материале РБК-Украина.
Онлайн-игра, в которой участники формируют виртуальную команду из настоящих футболистов и набирают очки за реальные выступления прототипов. Концепция была презентована в 1991 году британцами из Fantasy League Ltd.
Популярность приобрела с формированием английской Премьер-лиги перед сезоном 1992/93. За три десятилетия игра эволюционировала из развлечения в серьезный бизнес. Самые популярные футбольные состязания продвигают собственные фэнтези-платформы с призами для победителей.
В то же время фэнтези-футбол позволяет сохранять автономность. Игроки в большинстве своем могут создавать частные лиги с ограниченным кругом участников и заранее определенным призовым фондом. Например, УЕФА на Евро-2024 будет разыгрывать путешествие на двоих в Катар, игровую консоль, футболки сборных и официальный мяч турнира.
Фэнтези европейского первенства будут состоять из семи туров – трех на групповом этапе, 1/8 финала, четвертьфиналов, 1/2 финала и финала. Каждый тур, кроме решающего, растянется на несколько игровых дней.
В рамках тура после завершения поединков первого дня можно произвести замены и сменить капитана. Если футболисты основного состава набрали меньше ожидаемого, то будет возможность поставить других исполнителей, играющих в рамках этого тура.
При создании команды нужно придумать для нее название. Далее нужно сформировать заявку из 15-ти футболистов: двух вратарей, пятерых защитников, пяти полузащитников и трех нападающих. Каждый исполнитель на Евро-2024 получил виртуальный ценник. Перед началом турнира каждый участник фэнтези будет иметь 100 млн евро для формирования состава, а в плей-офф бюджет вырастет до 105 млн евро.
Из одной сборной можно выбрать ограниченное количество футболистов. На групповом этапе можно взять не больше трех игроков из одной команды. Постепенно лимит будет ослабевать: четверо – в 1/8 финала, пятеро – на четвертьфинальной стадии, 6 – в полуфинале, восемь – на финал.
После формирования команды следует выбрать стартовый состав (11 футболистов). Одного из исполнителей нужно назначить капитаном. Этот статус удвоит завоеванные реальным игроком очки. Кроме того, перед каждым туром игроки фэнтези смогут делать трансферы – от двух бесплатных на групповом этапе до неограниченного количества перед стартом плей-офф и пяти в преддверии финала.
* – Полный перечень правил фэнтези Евро-2024 доступен на официальном сайте турнира в разделе Gaming/Fantasy Football
вратари:
защитники:
полузащитники:
нападающие:
На Евро-2024 игроки фэнтези будут соревноваться в частных и глобальных лигах. Первые создают семьи, друзья, коллеги и другие группы по интересам. В свою очередь в общие дивизионы все попадают автоматически после регистрации. В частности там будет лига для болельщиков одной национальной команды.
В тройку самых дорогих футболистов "сине-желтых" попали Артем Довбик, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. Приобретение форварда испанской "Жироны" обойдется в 7,5 млн виртуальных евро. В свою очередь вингер лондонского "Челси" дешевле на полмиллиона, а звезда донецкого "Шахтера" – на миллион.
Зато самым популярным украинцем среди игроков в фэнтези по всей планете стал голкипер Андрей Лунин. Ценник на вратаря мадридского "Реала" невысок – 4,5 млн евро. Зато взяли его аж 19% участников виртуальной игры. На того же Довбика рассчитывают только 6% игроков, а на Мудрика – всего 3%.
К слову, утром подготовили превью группы D Евро-2024 со сборными Польши, Нидерландов, Австрии и Франции.
Напомним, накануне опубликовали превью группы C Евро-2024 со сборными Словении, Дании, Сербии и Англии.
К слову, ранее появилось превью группы B Евро-2024 со сборными Испании, Хорватии, Италии и Албании.
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