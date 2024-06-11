Євро-2024: Іспанія, Хорватія, Італія і Албанія – прев'ю групи B турніру

Євро-2024, Група B. Розклад матчів

Іспанія – Хорватія – 15 червня, 19:00 ("Олімпіаштадіон", Берлін)

Італія – Албанія – 15 червня, 22:00 ("BVB Штадіон Дортмунд", Дортмунд)

Хорватія – Албанія – 19 червня, 16:00 ("Фолькспаркштадіон", Гамбург)

Іспанія – Італія – 20 червня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкірхен)

Албанія – Іспанія – 24 червня, 22:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Хорватія – Італія – 24 червня, 22:00 ("Лейпциг Стедіум", Лейпциг)

Іспанія

Рейтинг ФІФА: 8-ме місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Головний тренер: Луїс де ла Фуенте

Капітан: Альваро Мората

Провідний гравець: Родрі

"Фурія Роха" приїхала до Німеччини з наміром стати одноосібним лідером за кількістю перемог на європейських першостях. Після півфіналу на Євро-2020 іспанська збірна готова зробити наступний крок. Утім, спершу піренейцям треба вийти з непростого квартету команд. Тим більше, що з двома з трьох суперників пов'язані неприємні спогади.

Саме Італії збірна Іспанії поступилася у згаданому півфіналі трирічної давнини. Однак, тепер саме підопічні Луїса де ла Фуенте виглядають збалансованішим колективом. Диригентом цієї команди став Родрі. Хавбек "Манчестер Сіті" вражає універсальністю. Він не тільки здатен віддати результативну передачу чи забити сам, заробити порушення правил на собі або вчасно сфолити проти опонента. Родрі задає темп.

Поруч із ним прогресують молодші виконавці. За плечима все ще 21-річного Педрі вже 20 матчів за національну команду. Та й навіть ровесники зірки АПЛ на кшталт Мікеля Меріно та Фабіана Руїса можуть чимало почерпнути з принципів роботи Родрі з м'ячем і без нього. Загалом сучасну збірну Іспанію можна назвати ідеальним сплавом молодості та досвіду.

Ось і Альваро Мораті (31 рік) у лінії атаки, найімовірніше, допомагатимуть представники нової генерації. Ліворуч фактично застовпив місце в основі 21-річний вінгер "Атлетіка" з Більбао Ніко Вільямс. Зате на правому фланзі гратиме або Ферран Торрес (24), або досі школяр Ламін Ямал, якому лише в липні виповниться 17.

Хорватія

Рейтинг ФІФА: 10-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чвертьфінал (1996, 2008)

Головний тренер: Златко Даліч

Капітан: Лука Модріч

Провідний гравець: Анте Будімір

Так повелося, що серцю збірної Хорватії миліші чемпіонати світу. З шести поїздок на Мундіалі "шахові" тричі поверталися з нагородами. Натомість на континентальних першостях максимумом балканців залишається чвертьфінальна стадія. Зламати цю серію невдач вдруге намагатиметься Златко Даліч, який очолив національну команду ще в 2017 році.

Сила та, можливо, слабкість нинішньої збірної Хорватії сховані в середній лінії. Саме тут зібралася трійка чи не найзірковіших і водночас вікових виконавців. Луці Модрічу, Матео Ковачічу та Марцело Брозовічу 99 років на трьох. Отже, на перший план вийде фізична готовність ветеранів. Щоправда, на випадок помилок їх страхуватиме Йошко Гвардіол, який провів насправді видатний сезон за "Ман Сіті".

Утім, Хорватія, вочевидь, і не збирається втрачати м'яч. У кваліфікації до Євро-2024 балканці можуть похизуватися володінням на рівні 62,5%, а точність передач команди Даліча склала солідні 88,75%. Варто згадати й високий рівень підбирань – 39,88 повернень м'яча за матч у середньому. Окрім того, трійку ветеранів у будь-який момент готові підмінити Маріо Пашаліч, Ловро Маєр і Нікола Влашіч.

Головною ж надією хорватської збірної в атаці став Анте Будімір. Форвард скромної "Осасуни" впродовж певного часу намагався конкурувати з українцем Артемом Довбикjv за трофей Пічічі. Зрештою, балканець зупинився на 17-ти м'ячах. На дорослому рівні 32-річний Будімір так багато ще не забивав. Тепер настав час віддати борг батьківщині.

Італія

Рейтинг ФІФА: 9-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіон (1968, 2020)

Головний тренер: Лучано Спаллетті

Капітан: Джанлуїджі Доннарумма

Провідний гравець: Ніколо Барелла

"Скуадра Адзурра" приїхала захищати титул чемпіонів Європи. Італійська збірна входить до когорти традиційних фаворитів великих турнірів. Утім, команду Лучано Спаллетті наразі складно назвати претендентом на збереження європейської корони. Варто пригадати, що у відборі італійці лише за додатковими показниками обійшли збірну України.

Додалися і кадрові проблеми. 20-річний Джорджо Скальвіні після вдалого сезону в основі "Аталанти" повинен був засяяти на весь континент під час Євро-2024. Проте, порвав "хрести" в неважливому з турнірної точки зору поєдинку Серії А проти "Фіорентини". Викликає занепокоєння і стан Ніколо Барелли. Хавбек міланського "Інтера" пропустив обидва спаринги Італії через "м'язову втому".

Барелла став ключовим виконавців і в лавах чемпіона Серії А, і в збірній. У кваліфікації півзахисник став найкращим асистентом "Скуадри Адзурри" (3 передачі), а в чемпіонаті Італії входить до топ-3 "нерадзуррі" за створеними моментами (36). Для проактивного футболу з наміром володіти ініціативою від Лучано Спаллетті його зв'язка з одноклубником Давіде Фраттезі стала надважливою.

Тривожитися варто через позицію центрфорварда. Чіро Іммобіле здав у складі римського "Лаціо" та, ймовірно, зав'яже зі збірною Італії. Проте, відсутність бомбардира – давня проблема команди. Фігур рівня Крістіана Вієрі чи Луки Тоні в Серії А наразі немає. Хоча Джанлука Скамакка непогано перезапустив кар'єру в "Аталанті" (19 м'ячів у всіх турнірах) та вже грюкає у двері основи.

Албанія

Рейтинг ФІФА: 66-те місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: груповий етап (2016)

Головний тренер: Сілвінью

Капітан: Берат Джимсіті

Провідний гравець: Ясір Асані

Ще одна балканська команда вдруге в історії гратиме на європейській першості. Для "орлів" сама поява на форумі такого рівня - досягнення. Утім, і минулого, і цього разу збірна Албанії не приїхала відбувати номер. Щоправда, повторити досягнення Євро-2016 з однією перемогою – над Румунією (1:0) – буде вкрай складно.

Проте, якщо команда Сілвінью буде конкурентною на фоні Іспанії, Хорватії та Італії, то квартет B автоматично перетвориться в "групу смерті". Бразильський фахівець на чолі Албанії зробив пріоритетною схемою 4-2-3-1. Оглядачі очікували, що з огляду на суперників, на чемпіонаті Європи формація буде обережнішою. Однак, у спарингах із Ліхтенштейном і Азербайджаном "орли" від неї не відійшли.

Головна зірка збірної Албанії, звісно, Берат Джимсіті. Універсальний оборонець разом із "Аталантою" здобув історичний трофей Ліги Європи. Потенціал інших виконавців, імовірно, не менший. Утім, багатьом бракувало ігрової практики. Той же нападник Армандо Броя програв конкуренцію за місце в основі "Челсі", а Крістіан Асллані трохи розчарував у складі "Інтера".

Окрема історія – Ясір Асані. Цьогоріч у лавах корейського "Кванджу" він провів лише 9 хвилин, але залишиться основним в Албанії. У кваліфікації вінгер оформив 3+3 за системою "гол+пас", а нещодавно добряче взяв участь в розгромі Ліхтенштейну (1+1). Враховуючи, що Асані ще й основний виконавець стандартів, то кутові та штрафні албанців можуть бути справді грізною силою проти грандів.

Прогноз РБК-Україна Sport для групи B

Загалом прогнозування у футболі залишається невдячною справою. Надто, коли в четвірці команд три – приблизно рівні за силою. Трохи переваги над іншими матиме Італія. Чинні чемпіони Європи розпочнуть турнір проти збірної Албанії, а от іспанська команда матиме очний поєдинок проти Хорватії. Їхня нічия з перемогою "Скуадри Адзурри" дозволить Лучано Спаллетті регулювати темп.

Збільшення кількості учасників чемпіонатів Європи теоретично дозволить побачити в плей-офф усіх трьох фаворитів групи. Однак, покладатися на результати в інших квартетах – доля слабких. Іспанія, Хорватія та Італія зобов'язані грати на перемоги в кожному з поєдинків. Принаймні до фінального туру.