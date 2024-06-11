Евро-2024: Испания, Хорватия, Италия и Албания – превью группы B турнира

Евро-2024, Группа B. Расписание матчей

Испания – Хорватия – 15 июня, 19:00 ("Олимпиаштадион", Берлин)

Италия – Албания – 15 июня, 22:00 ("BVB Штадион Дортмунд", Дортмунд)

Хорватия – Албания – 19 июня, 16:00 ("Фолькспаркштадион", Гамбург)

Испания – Италия – 20 июня, 22:00 ("Арена АуфШальке", Гельзенкирхен)

Албания – Испания – 24 июня, 22:00 ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

Хорватия – Италия – 24 июня, 22:00 ("Лейпциг Стедиум", Лейпциг)

Испания

Рейтинг ФИФА: 8-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1964, 2008, 2012)

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Капитан: Альваро Мората

Ведущий игрок: Родри

"Фурия Роха" приехала в Германию с намерением стать единоличным лидером по количеству побед на европейских первенствах. После полуфинала на Евро-2020 испанская сборная готова предпринять следующий шаг. Впрочем, сначала пиренейцам нужно выйти из непростого квартета команд. Тем более, что с двумя из трех соперников связаны неприятные воспоминания.

Именно Италии сборная Испании уступила в упомянутом полуфинале трехлетней давности. Однако теперь именно подопечные Луиса де ла Фуэнте выглядят более сбалансированным коллективом. Дирижером этой команды стал Родри. Хавбек "Манчестер Сити" поражает универсальностью. Он не только способен отдать результативную передачу или забить сам, заработать нарушение правил на себе или вовремя сфолить против оппонента. Родри задает темп.

Наряду с ним прогрессируют исполнители помоложе. За плечами все еще 21-летнего Педри уже 20 матчей за национальную команду. Да и даже ровесники звезды АПЛ вроде Микеля Мерино и Фабиана Руиса могут немало почерпнуть из принципов работы Родри с мячом и без него. В общем, современную сборную Испанию можно назвать идеальным сплавом молодости и опыта.

Вот и Альваро Морати (31 год) в линии атаки, скорее всего, будут помогать представители нового поколения. Слева фактически застолбил место в основе 21-летний вингер "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс. Зато на правом фланге сыграет либо Ферран Торрес (24), либо школьник Ламин Ямал, которому только в июле исполнится 17.

Хорватия

Рейтинг ФИФА: 10 место

Лучший результат на чемпионатах Европы: четвертьфинал (1996, 2008)

Главный тренер: Златко Далич

Капитан: Лука Модрич

Ведущий игрок: Анте Будимир

Так повелось, что сердцу сборной Хорватии милее чемпионаты мира. Из шести поездок на Мундиали "шахматные" трижды возвращались с наградами. На континентальных первенствах максимумом балканцев остается четвертьфинальная стадия. Сломать эту серию неудач во второй раз попытается Златко Далич, возглавивший национальную команду еще в 2017 году.

Сила и возможно слабость нынешней сборной Хорватии скрыты в средней линии. Именно здесь собралась тройка самых звездных и одновременно возрастных исполнителей. Луке Модричу, Матео Ковачичу и Марцело Брозовичу 99 лет на троих. Итак, на первый план выйдет физическая готовность ветеранов. Правда, в случае ошибок их будет страховать Йошко Гвардиол, который провел действительно выдающийся сезон за "Ман Сити".

Впрочем, Хорватия, очевидно, и не собирается терять мяч. В квалификации к Евро-2024 балканцы могут похвастаться владением на уровне 62,5%, а точность передач команды Далича составила солидные 88,75%. Следует упомянуть и высокий уровень подборов – 39,88 возвращений мяча за матч в среднем. Кроме того, тройку ветеранов в любой момент готовы подменить Марио Пашалич, Ловро Майер и Никола Влашич.

Главной же надеждой хорватской сборной в атаке стал Анте Будимир. Форвард скромной "Осасуны" в течение определенного времени пытался конкурировать с украинцем Артемом Довбиком за трофей Пичичи. Наконец балканец остановился на 17-ти мячах. На взрослом уровне 32-летний Будимир так много не забивал. Теперь пора отдать долг родине.

Италия

Рейтинг ФИФА: 9 место

Лучший результат на чемпионатах Европы: чемпион (1968, 2020)

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Капитан: Джанлуиджи Доннарумма

Ведущий игрок: Николо Барелла

"Скуадра Адзурра" приехала защищать титул чемпионов Европы. Итальянская сборная входит в когорту традиционных фаворитов крупных турниров. Впрочем, команду Лучано Спаллетти пока сложно назвать претендентом на сохранение европейской короны. Следует вспомнить, что в отборе итальянцы только по дополнительным показателям обошли сборную Украины.

Добавились и кадровые проблемы. 20-летний Джорджо Скальвини после удачного сезона в основе "Аталанты" должен был засиять на весь континент во время Евро-2024. Однако порвал "кресты" в неважном с турнирной точки зрения поединке Серии А против "Фиорентины". Вызывает беспокойство и состояние Николо Бареллы. Хавбек миланского "Интера" пропустил оба спарринга Италии из-за "мышечной усталости".

Барелла стал ключевым исполнителем и в рядах чемпиона Серии А, и в сборной. В квалификации полузащитник стал лучшим ассистентом "Скуадры Адзурры" (3 передачи), а в чемпионате Италии входит в топ-3 "нерадзурри" по созданным моментам (36). Для проактивного футбола с намерением владеть инициативой от Лучано Спаллетти его связка с одноклубником Давиде Фраттези стала сверхважной.

Тревожиться следует из-за позиции центрфорварда. Чиро Иммобиле сдал в составе римского "Лацио" и предположительно завяжет со сборной Италии. Однако отсутствие бомбардира – давняя проблема команды. Фигур уровня Кристиана Виери или Луки Тони в Серии А пока нет. Хотя Джанлука Скамакка неплохо перезапустил карьеру в "Аталанте" (19 мячей во всех турнирах) и уже стучит в двери основы.

Албания

Рейтинг ФИФА: 66-е место

Лучший результат на чемпионатах Европы: групповой этап (2016)

Главный тренер: Силвиньо

Капитан: Берат Джимсити

Ведущий игрок: Ясир Асани

Еще одна балканская команда во второй раз в истории сыграет на европейском первенстве. Для "орлов" само появление на форуме такого уровня – достижение. Впрочем, и в прошлый, и в этот раз сборная Албании не приехала отбывать номер. Правда, повторить достижение Евро-2016 с одной победой – над Румынией (1:0) – будет очень сложно.

Однако если команда Силвиньо будет конкурентной на фоне Испании, Хорватии и Италии, то квартет B автоматически превратится в "группу смерти". Бразильский специалист во главе Албании сделал приоритетной схему 4-2-3-1. Обозреватели ожидали, что с учетом соперников, на чемпионате Европы формация будет более осторожной. Однако в спаррингах с Лихтенштейном и Азербайджаном "орлы" от нее не отошли.

Главная звезда сборной Албании, конечно, Берат Джимсити. Универсальный защитник вместе с "Аталантой" завоевал исторический трофей Лиги Европы. Потенциал других исполнителей, вероятно, не меньше. Впрочем, многим не хватало игровой практики. Тот же нападающий Армандо Броя проиграл конкуренцию за место в основе "Челси", а Кристиан Асллани немного разочаровал в составе "Интера".

Отдельная история – Ясир Асани. В этом году в рядах корейского "Кванджу" он провел всего 9 минут, но останется основным в Албании. В квалификации вингер оформил 3+3 по системе "гол+пас", а недавно изрядно принял участие в разгроме Лихтенштейна (1+1). Учитывая, что Асани еще и основной исполнитель стандартов, угловые и штрафные албанцев могут быть действительно грозной силой против грандов.

Прогноз РБК-Украина Sport для группы B

В общем, прогнозирование в футболе остается неблагодарным делом. Особенно, когда в четверке команд три – примерно равны по силе. Немного преимущества над другими имеет Италия. Действующие чемпионы Европы начнут турнир против сборной Албании, а вот у испанской команды будет очный поединок против Хорватии. Их ничья с победой "Скуадры Адзурры" позволит Лучано Спаллетти регулировать темп.

Увеличение числа участников чемпионатов Европы теоретически позволит увидеть в плей-офф всех трех фаворитов группы. Однако полагаться на результаты в других квартетах – удел слабых. Испания, Хорватия и Италия обязаны играть на победы в каждом из поединков. По крайней мере, до финального тура.