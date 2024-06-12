UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: два українці здобули срібло і бронзу у стрибках у висоту

Фото: українські спортсмени здобули медалі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Два українські легкоатлети Владислав Лавський та Олег Дорощук здобули срібну та бронзову медалі у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2024 у Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Федерації легкої атлетики України.

Зокрема, Владислав Лавський продемонстрував результат у 2,29 метра, який став повторенням його особистого рекорду. Цей чемпіонат Європи став для Владислава дебютним серед дорослих. За результатами змагань українець став срібним медалістом.

Інший український спортсмен Олег Дорощук також здобув медаль у фіналі турніру, здолавши позначку у 2,26 метри. Він став бронзовим призером.

Для обох українців це перші кар'єрні медалі на рівні Чемпіонату Європи. Крім того, це другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.

Золото на домашньому для себе Євро здобув італійський спортсмен Джанмарко Тамбері. Стрибнувши на 2,37 метри, він встановив рекорд турніру. Тамбері є триразовим чемпіоном Європи та олімпійським чемпіоном Токіо-2020.

Нагадаємо, Україна потрапила в топ-5 наймолодших збірних за середнім віком футболістів на Євро-2024.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національна команда України впевнено розгромила збірну Молдови перед чемпіонатом Європи-2024.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024