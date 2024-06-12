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Евро-2024: два украинца получили серебро и бронзу в прыжках в высоту

Фото: украинские спортсмены завоевали медали (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Два украинских легкоатлета Владислав Лавский и Олег Дорощук получили серебряную и бронзовую медали в прыжках в высоту на чемпионате Европы-2024 в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации лёгкой атлетики Украины.

В частности, Владислав Лавский продемонстрировал результат в 2,29 метра, который стал повторением его личного рекорда. Этот чемпионат Европы стал для Владислава дебютным среди взрослых. По результатам соревнований украинец стал серебряным медалистом.

Другой украинский спортсмен Олег Дорощук также получил медаль в финале турнира, одолев отметку в 2,26 метра. Он стал бронзовым призером.

Для обоих украинцев это первые карьерные медали на уровне Чемпионата Европы. Кроме того, это второй двойной подиум Украины в мужских скачках в высоту в истории чемпионатов Европы.

Золото на домашнем для себя Евро получил итальянский спортсмен Джанмарко Тамбери. Прыгнув на 2,37 метра, он установил рекорд турнира. Тамбери является трехкратным чемпионом Европы и олимпийским чемпионом Токио-2020.

Напомним, Украина попала в топ-5 самых молодых сборных по среднему возрасту футболистов на Евро-2024.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная команда Украины уверенно разгромила сборную Молдавии перед чемпионатом Европы-2024.

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Евро 2024