Євро-2024: де дивитися матчі збірної України та весь футбольний турнір

Цьогорічний Євро транслюватимуть на території України в повному обсязі. Платформа MEGOGO готується транслювати всі матчі європейської першості, а "Суспільне" стало співтранслятором змагань.

Платний сервіс покаже наживо 51 матч турніру. Натомість частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Харків" тощо). Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

Суспільний мовник покаже матч-відкриття, один поєдинок групового етапу на день, зокрема і матчі збірної України, а також половину протистоянь в 1/8 фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. Якщо "синьо-жовті" проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.

Наразі суспільний мовник і MEGOGO розподілили матчі групового етапу Євро-2024. Натомість поєдинки плей-офф, які покаже "Суспільне", визначаться вже під час турніру. Для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.

Фото: Розподіл матчів групового етапу турніру між MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного" (MEGOGO)