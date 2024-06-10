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Євро-2024: де дивитися матчі збірної України та весь футбольний турнір

Фото: Лідер збірної України Олександр Зінченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У п'ятницю поєдинком між національною командою Німеччини та збірною Шотландії візьме старт чемпіонат Європи 2024 року. На турнір потрапила і збірна України.

Де дивитись матчі онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Цьогорічний Євро транслюватимуть на території України в повному обсязі. Платформа MEGOGO готується транслювати всі матчі європейської першості, а "Суспільне" стало співтранслятором змагань.

Платний сервіс покаже наживо 51 матч турніру. Натомість частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Харків" тощо). Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

Суспільний мовник покаже матч-відкриття, один поєдинок групового етапу на день, зокрема і матчі збірної України, а також половину протистоянь в 1/8 фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал. Якщо "синьо-жовті" проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.

Наразі суспільний мовник і MEGOGO розподілили матчі групового етапу Євро-2024. Натомість поєдинки плей-офф, які покаже "Суспільне", визначаться вже під час турніру. Для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.

 

 

 

Фото: Розподіл матчів групового етапу турніру між MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного" (MEGOGO)

До слова. раніше підготували прев'ю групи A Євро-2024 зі збірними Німеччини, Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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