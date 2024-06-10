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Евро-2024: где смотреть матчи сборной Украины и весь футбольный турнир

Фото: Лидер сборной Украины Александр Зинченко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В пятницу поединком между национальной командой Германии и сборной Шотландии стартует чемпионат Европы 2024 года. На турнир попала и сборная Украины.

Где смотреть матчи онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Евро этого года будут транслировать на территории Украины в полном объеме. Платформа MEGOGO готовится транслировать все матчи европейского первенства, а "Суспильне" стало сотранслятором соревнований.

Платный сервис покажет вживую 51 матч турнира. Часть поединков в прямом эфире будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Харьков" и т. д.). Эти трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.

Общественный вещатель покажет матч-открытие, один поединок группового этапа в день, в том числе и матчи сборной Украины, а также половину противостояний в 1/8 финала, все четвертьфиналы, оба полуфинала и финал. Если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва там.

В настоящее время общественный вещатель и MEGOGO распределили матчи группового этапа Евро-2024. Поединки плей-офф, которые покажет "Суспильне", определятся уже во время турнира. Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.

 

 

 

Фото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Общественного" (MEGOGO)

К слову. ранее подготовили превью группы A Евро-2024 со сборными Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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