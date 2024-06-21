Євро-2024: Австрія впевнено здолала збірну Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат Європи-2024, група D, 2-й тур

Польща – Австрія – 1:3

Голи: Пйонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутовіч, 78 (пенальті)

Із перших хвилин австрійці заволоділи ініціативою. Тиск команда Ральфа Рангніка спричинився до швидкого забитого м'яча. Мвене прибрав оборонця на лівому фланзі та навісив у штрафний майданчик, де Траунер потужно та влучно пробив головою.

За інерцією збірна Австрії провела ще кілька гострих атак. Утім, поступово "Кадра" прийшла до тями та почала частіше переходити центр поля. Налагодження контролю над м'ячем дозволив польській збірній відігратися на 30-й хвилині – постріл Беднарека заблокував оборонець, але Пйонтек підхопив м'яч і в два дотики пробив Пенца.

До перерви двічі на ударній позиції опинився Забітцер. Спершу австрійський хавбек у контратаці влучив у Давідовича з меж штрафного, а потім відправив м'яч поруч зі стійкою. У відповідь Зєліньскі підступно пробив зі стандарту – кіпер перевів удар на кутовий.

Зі стартом другої половини Das Team перехопила ініціативу. Першим тривожним дзвіночком для польської оборони став кутовий, після якого Пош головою пробив під поперечину. Щенсни зреагував на цей випад, але на 66-й хвилині не врятував і він – Баумгартнер на лінії штрафного отримав передачу Прасса та технічно переграв воротаря.

"Кадра" після пропущеного м'яча пішла вперед великими силами, тож глядачі стали свідками відкритого футболу. Ось Свідерські пострілом із дистанції розім'яв Пенца. Далі Віммер перевірив пильність Щенсни ударом із лінії штрафного. А на 77-й хвилині Забітцер вискочив віч-на-віч із голкіпером, прокинув убік і впав після контакту зі Щенсни – пенальті. До позначки підійшов Арнаутовіч і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Після цього збірна Польщі геть розклеїлася. Пош із розвороту без спротиву суперників завдав діагонального удару в дев'ятку – воротар витягнув. Натомість Лаймер відправив м'яч за лічені сантиметри від стійки після передачі з глибини. А ще в одному епізоді арбітр не призначив другий пенальті у ворота "Кадри".

Зрештою, Австрія довела матч до логічної перемоги. Підопічні Рангніка набрали 3 очки та продовжують змагатися за путівку в плей-офф. Тим часом збірна Польщі з нулем пунктів залишається з примарними шансами перед фінальним туром проти Франції.