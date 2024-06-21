Евро-2024: Австрия уверенно одолела сборную Польши

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа D, 2-й тур

Польша – Австрия – 1:3

Голы: Пьонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78 (пенальти)

С первых минут австрийцы завладели инициативой. Давление команда Ральфа Рангника привело к быстрому забитому мячу. Мвене убрал защитника на левом фланге и навесил в штрафную, где Траунер мощно и точно пробил головой.

По инерции сборная Австрии провела еще несколько острых атак. Впрочем, постепенно "Кадра" очнулась и стала чаще переходить центр поля. Настройка контроля над мячом позволила польской сборной отыграться на 30-й минуте – выстрел Беднарека заблокировал защитник, но Пьонтек подхватил мяч и в два касания пробил Пенца.

К перерыву дважды на ударной позиции оказался Забитцер. Сначала австрийский хавбек в контратаке попал в Давидовича из пределов штрафной, а затем отправил мяч рядом со штангой. В ответ Зелиньски коварно пробил со стандарта – кипер перевел удар на угловой.

Со стартом второй половины Das Team перехватила инициативу. Первым тревожным колокольчиком для польской обороны стал угловой, после которого Пош головой пробил под перекладину. Щенсны среагировал на этот выпад, но на 66-й минуте не спас и он – Баумгартнер на линии штрафной получил передачу Прасса и технично переиграл вратаря.

"Кадра" после пропущенного мяча пошла вперед большими силами, так что зрители стали свидетелями открытого футбола. Вот Свидерски выстрелом с дистанции размял Пенца. Далее Виммер проверил бдительность Щенсны ударом с линии штрафной. А на 77-й минуте Забитцер выскочил один на один с голкипером, пробросил в сторону и упал после контакта со Щенсны – пенальти. К отметке подошел Арнаутович и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

После этого сборная Польши полностью расклеилась. Пош с разворота без сопротивления соперников нанес диагональный удар в девятку – вратарь вытащил. Зато Лаймер отправил мяч в считанных сантиметрах от штанги после передачи из глубины. А еще в одном эпизоде арбитр не назначил второй пенальти в ворота "Кадры".

В конце концов Австрия довела матч до логической победы. Подопечные Рангника набрали 3 очка и продолжают соревноваться за путевку в плей-офф. Тем временем сборная Польши с нулем пунктов остается с призрачными шансами перед финальным туром против Франции.