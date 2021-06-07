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Евро-2020 в Румынии: где и как получить пропуск на матч

Автор: Дмитрий Левицкий

Федерация футбола Румынии рассказала, как получить пропуск на матчи Евро-2020. Четыре матча этого футбольного турнира, в том числе с участием сборной Украины, пройдут в Бухаресте.

Об этом говорится на сайте Федерации.

Для того, чтобы попасть на стадион в Бухаресте, нужно иметь билет на матч, или специальный браслет, который можно будет получить накануне матча и в день игры.

Как получить браслет

Для получения этого специального браслета нужно выполнить одно из условий:

  • быть полностью вакцинированным против COVID-19;
  • предоставить отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее чем за 72 часа до начала матча);
  • справку о том, что человек находится в период между 15 и 90 днем после подтверждения инфицирования коронавирусом;
  • отрицательный экспресс-тест (сделанный не позднее чем за 24 часов до начала матча).

Проверка справки о вакцинации или преодолении болезни, а также проверка на коронавирус ПЦР-тестом в бухарестской лаборатории будет стоить 5 лей (почти 33 гривны). А в день игры можно будет сдать экспресс-тест в одной из лабораторий Бухареста за 40 лей (примерно 268 гривен).

Со списком медицинских учреждений, где можно проверить справку и сделать тест, можно ознакомиться на сайте Федерации футбола Румынии.

Когда будут выдаваться браслеты

Браслеты для входа на стадион можно получить в следующие дни:

  • 13-14 июня выдача браслетов на матч Австрия - Северная Македония;
  • 16-17 июня выдача браслетов на матч Украина - Северная Македония;
  • 20-21 июня выдача браслетов на Украина - Австрия;
  • 27-28 июня выдача браслетов на матч 1/8 финала Евро-2020.

Напомним, в каких городах пройдут матчи Евро-2020, когда будет играть сборная Украины, где приобрести билеты на матчи, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина рассказывало о том, как попасть в Румынию, чтобы посмотреть матчи Евро-2020.

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