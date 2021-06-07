Евро-2020 в Румынии: где и как получить пропуск на матч

Для того, чтобы попасть на стадион в Бухаресте, нужно иметь билет на матч, или специальный браслет, который можно будет получить накануне матча и в день игры.

Как получить браслет

Для получения этого специального браслета нужно выполнить одно из условий:

быть полностью вакцинированным против COVID-19;

предоставить отрицательный ПЦР-тест (сделанный не позднее чем за 72 часа до начала матча);

справку о том, что человек находится в период между 15 и 90 днем после подтверждения инфицирования коронавирусом;

отрицательный экспресс-тест (сделанный не позднее чем за 24 часов до начала матча).

Проверка справки о вакцинации или преодолении болезни, а также проверка на коронавирус ПЦР-тестом в бухарестской лаборатории будет стоить 5 лей (почти 33 гривны). А в день игры можно будет сдать экспресс-тест в одной из лабораторий Бухареста за 40 лей (примерно 268 гривен).

Со списком медицинских учреждений, где можно проверить справку и сделать тест, можно ознакомиться на сайте Федерации футбола Румынии.

Когда будут выдаваться браслеты

Браслеты для входа на стадион можно получить в следующие дни: