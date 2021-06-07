Євро-2020 в Румунії: де і як отримати перепустку на матч

Федерація футболу Румунії розповіла, як отримати перепустку на матчі Євро-2020. Чотири матчі цього футбольного турніру, зокрема за участі збірної України, пройдуть у Бухаресті.
Про це йдеться на сайті федерації.
Для того, щоб потрапити на стадіон у Бухаресті, потрібно мати квиток на матч, або спеціальний браслет, який можна буде отримати напередодні матчу та в день гри.
Для отримання цього спеціального браслета потрібно виконати одну з умов:
Перевірка довідки про вакцинацію чи подолання хвороби, а також перевірка на коронавірус ПЛР-тестом у бухарестській лабораторії коштуватиме 5 лей (майже 33 гривні). А у день гри можна буде здати експрес-тест в одній з лабораторій Бухаресту за 40 лей (приблизно 268 гривень).
Зі списком медичних закладів, де можна перевірити довідку та зробити тест, можна ознайомитися на сайті Федерації футболу Румунії.
Браслети для входу на стадіон можна отримати у наступні дні:
Нагадаємо, у яких містах пройдуть матчі Євро-2020, коли гратиме збірна України, де придбати квитки на матчі, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна розповідало про те, як потрапити до Румунії, щоб подивитися матчі Євро-2020.