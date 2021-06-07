Євро-2020 в Румунії: де і як отримати перепустку на матч

Для того, щоб потрапити на стадіон у Бухаресті, потрібно мати квиток на матч, або спеціальний браслет, який можна буде отримати напередодні матчу та в день гри.

Як отримати браслет

Для отримання цього спеціального браслета потрібно виконати одну з умов:

бути повністю вакцинованим проти COVID-19;

надати негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше ніж за 72 години до початку матчу);

довідку про те, що людина перебуває у період між 15 та 90 днем після підтвердження інфікування коронавірусом;

негативний експрес-тест (зроблений не пізніше ніж за 24 годин до початку матчу).

Перевірка довідки про вакцинацію чи подолання хвороби, а також перевірка на коронавірус ПЛР-тестом у бухарестській лабораторії коштуватиме 5 лей (майже 33 гривні). А у день гри можна буде здати експрес-тест в одній з лабораторій Бухаресту за 40 лей (приблизно 268 гривень).

Зі списком медичних закладів, де можна перевірити довідку та зробити тест, можна ознайомитися на сайті Федерації футболу Румунії.

Коли видаватимуться браслети

Браслети для входу на стадіон можна отримати у наступні дні: