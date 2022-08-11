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Еврейское агентство готовится свернуть физическое присутствие в России

Фото: Еврейское агентство готовится свернуть физическое присутствие в России (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Еврейское агентство для Израиля ("Сохнут") рассматривает возможность полного отказа от физического присутствия в России, переведя работу по репатриации в удаленный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным источника издания, агентство всю свою работу по репатриации будет осуществлять из Израиля - онлайн или по телефону.

Однако проблема, по его словам, заключается в том, что у "Сохнута" не будет возможности способствовать репатриации в самой России.

Кроме того, агентство сменит свою модель работы в РФ на ту, которой придерживаются благотворительные фонды, продолжил источник The Jerusalem Post.

"Сотрудники не будут вести никакой физической деятельности в России после своего "исхода" из этой страны, но будут финансировать локальные мероприятия или присылать из Израиля педагогов для временной работы и поддержки жизни еврейской общины", - заявил он.

Напомним, правительство РФ требует прекратить работу Еврейского агентства на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиль.

Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства.

В Израиле назвали попытки закрытия "Сохнут" в России серьезным событием, которая повлияет на отношения между странами.

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Израиль