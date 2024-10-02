Єврейський Новий рік: традиції та ритуали під час Рош га-Шана

З 2 по 4 жовтня 2024 року юдеї відзначають Рош га-Шана - єврейський Новий рік. Це важливе релігійне свято починає відлік нового року за єврейським календарем. Протягом двох днів свята звучить шофар - спеціальний баранячий ріг, що символізує початок Божого Суду та закликає до покаяння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Релігійно-інформаційну службу України.

За єврейськими традиціями, Рош га-Шана пов'язаний із сотворінням світу та людини. Євреї вірять, що в цей день Бог ухвалює рішення щодо долі кожної людини на наступний рік, тому це свято є також днем суду і початком покаяння.

Одним із ключових моментів Рош га-Шана є звук шофару - спеціально обробленого баранячого рогу, який видає унікальний і сильний звук. Звук шофару має символічне значення: він нагадує про жертвоприношення Авраама та закликає до покаяння. За традицією, шофар сурмлять під час колективної молитви.

Свято Рош га-Шана триває два дні, протягом яких дотримуються кількох важливих релігійних ритуалів. Окрім сурміння в шофар, єврейська громада проводить святкову трапезу, яка починається із благословення над бокалом вина (кидуш). На святковому столі часто присутні солодкі страви, як символ надії на щасливий новий рік. Одним із таких страв є яблука з медом, що символізують побажання солодкого життя.

Особливим ритуалом першого дня є традиція Ташлих, коли євреї приходять до джерела води, де читають молитви, закликаючи "викинути" гріхи у "безодню моря". Ця символічна дія показує готовність до духовного очищення та початку нового життя.

Рош га-Шана є початком 10 днів трепету (Ямім норам), які завершуються святом Йом-Кіпур, що є Днем відкуплення. Протягом цих днів євреї зосереджуються на покаянні (тшува), роздумуючи про свої помилки та намагаючись повернутися до праведного життя. Слово "тшува" означає не лише розкаяння, але й повернення до себе та Бога, що підкреслює духовну глибину цього часу.

Рош га-Шана в Умані

Рош га-Шана святкують в Умані через важливе духовне значення цього міста для євреїв-хасидів. Умань відома тим, що тут знаходиться могила Раббі Нахмана з Брацлава, засновника брацлавського хасидизму. Він був відомим релігійним діячем та духовним лідером, який проповідував радикальні реформи у хасидському русі. Він закликав своїх послідовників збиратися на його могилі під час Рош га-Шана.

Щороку тисячі паломників з усього світу, особливо з Ізраїлю, приїжджають до Умані. Ця традиція продовжується вже багато років і перетворила Умань на важливе місце для хасидів під час єврейського Нового року.

Попри війну Росії проти України, хасиди все одно не покинули своєї традиції та приїхали в Умань.

Відомо, що з Ізраїлю приїхала також група поліцейських, які допомагатимуть українським правоохоронцям забезпечувати безпеку під час святкувань.