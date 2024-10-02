Тисячі паломників-хасидів не змогли потрапити до Умані через ракетну атаку Ірану
Частина паломників-хасидів не змогла дістатися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Причиною цього стала ракетна атака Ірану на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднану єврейську общину в Україні в Telegram.
Як зазначається, станом на ранок 2 жовтня в Україну прибули 30 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.
Понад 14 тисяч бажаючих паломників не змогли дістатися Умані. Частина з них не змогла виїхати через масований обстріл Ізраїлю Іраном. У зв'язку з повітряною атакою в Ізраїлі закрили повітряний простір та скасували авіарейси.
Заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів "Суспільному", що цього року до Умані, ймовірно, прибуде менше паломників, ніж торік. За його словами, у 2023 році до Умані відвідали 35,5 тисяч хасидів.
Заступник мера зазначив, що паломникам-хасидам не рекомендується їхати на святкування Рош га-Шана до Умані у зв'язку з безпековою ситуацією.
Рош га-Шана 2024
Нагадаємо, щорічно до Умані з'їжджають тисячі паломників-хасидів на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. В Умані похований цадик Нахман - засновник брацлавського хасидизму. Цього року Рош га-Шана розпочнеться ввечері 2 жовтня і триватиме до вечора 4 жовтня.
Попри війну в Україні, хасиди продовжують паломництво в Умані. Україна закликала паломників утриматися від поїздок до Умані через можливі обстріли з боку російських військ.
В Умані посилили безпеку через приїзд паломників. Очікувалося, що цього року до Умані приїдуть понад 50 тисяч прочан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.