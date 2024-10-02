Тисячі паломників-хасидів не змогли потрапити до Умані через ракетну атаку Ірану

Частина паломників-хасидів не змогла дістатися до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана. Причиною цього стала ракетна атака Ірану на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднану єврейську общину в Україні в Telegram.

Як зазначається, станом на ранок 2 жовтня в Україну прибули 30 тисяч хасидів на святкування Рош га-Шана.

Понад 14 тисяч бажаючих паломників не змогли дістатися Умані. Частина з них не змогла виїхати через масований обстріл Ізраїлю Іраном. У зв'язку з повітряною атакою в Ізраїлі закрили повітряний простір та скасували авіарейси.

Заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів "Суспільному", що цього року до Умані, ймовірно, прибуде менше паломників, ніж торік. За його словами, у 2023 році до Умані відвідали 35,5 тисяч хасидів.

Заступник мера зазначив, що паломникам-хасидам не рекомендується їхати на святкування Рош га-Шана до Умані у зв'язку з безпековою ситуацією.