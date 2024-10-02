Еврейский Новый год: традиции и ритуалы во время Рош ха-Шана

Со 2 по 4 октября 2024 года иудеи отмечают Рош ха-Шана - еврейский Новый год. Этот важный религиозный праздник начинает отсчет нового года по еврейскому календарю. В течение двух дней праздника звучит шофар – специальный бараний рог, символизирующий начало Божьего Суда и призывающий к покаянию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины.

По еврейским традициям, Рош ха-Шана связан с сотворением мира и человека. Евреи верят, что в этот день Бог принимает решение о судьбе каждого человека на следующий год, поэтому этот праздник является также днем суда и началом покаяния.

Одним из ключевых моментов Рош ха-Шана является звук шофара - специально обработанного бараньего рога, издающего уникальный и сильный звук. Звук шофара имеет символическое значение: он напоминает о жертвоприношении Авраама и призывает к покаянию. По традиции шофар трубят во время коллективной молитвы.

Праздник Рош га-Шана длится два дня, в течение которых соблюдают несколько важных религиозных ритуалов. Кроме сурьмы в шофар, еврейская община проводит праздничную трапезу, которая начинается с благословения над бокалом вина (кидуш). На праздничном столе часто присутствуют сладкие блюда как символ надежды на счастливый новый год. Одним из таких блюд являются яблоки с медом, символизирующие пожелания сладкой жизни.

Особым ритуалом первого дня является традиция Ташлых, когда евреи приходят к источнику воды, где читают молитвы, призывая "выбросить" грехи в "бездну моря". Это символическое действие показывает готовность к духовному очищению и началу новой жизни.

Рош ха-Шана является началом 10 дней трепета (Ямим норам), которые завершаются праздником Йом-Кипур, являющимся Днем искупления. В эти дни евреи сосредотачиваются на покаянии (тшуве), размышляя о своих ошибках и пытаясь вернуться к праведной жизни. Слово "тшува" означает не только раскаяние, но и возвращение к себе и Богу, подчеркивающему духовную глубину этого времени.

Рош ха-Шана в Умани

Рош ха-Шана празднуют в Умани из-за важного духовного значения этого города для евреев-хасидов. Умань известна тем, что здесь находится могила Рабби Нахмана из Брацлава, основателя брацлавского хасидизма. Он был известным религиозным деятелем и духовным лидером, проповедовавшим радикальные реформы в хасидском движении. Он призвал своих последователей собираться на его могиле во время Рош ха-Шана.

Каждый год тысячи паломников со всего мира, особенно из Израиля, приезжают в Умань. Эта традиция продолжается уже много лет и превратила Умань в важное место для хасидов во время еврейского Нового года.

Несмотря на войну России против Украины, хасиды все равно не оставили свою традицию и приехали в Умань.

Известно, что из Израиля приехала также группа полицейских, которые будут помогать украинским правоохранителям обеспечивать безопасность во время празднований.