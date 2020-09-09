Еврейская община США оказала большое влияние на дипломатическое признание независимости Украины со стороны Белого Дома.

Об этом заявил исполнительный директор Американского еврейского комитета Дэвид Харрис на Kyiv Jewish Forum 2020.

"Я давний друг Украины. Моя мама родилась в Советском Союзе. Я кое-что знаю об опыте коммунизма, жизни евреев при коммунизме, трагедии, постигшей Украину, включая Голодомор. Также я кое-что знаю о возрождении и искуплении. Я был очень рад от имени Американского еврейского комитета написать письмо президенту Джорджу Бушу в 1991 году, в котором убеждал его признать возрождение украинской независимости, когда он был американским лидером. Он не хотел этого делать, опасаясь, что это может каким-то образом нарушить взаимоотношения с президента Горбачевым. Но Соединенные Штаты совершили дипломатическое признание", - отметил он.

По словам Харриса, Американский еврейский комитет также сыграл важную роль в создании позитивного образа Украины в глазах руководителей стран Запада после Революции Достоинства.

"Перенесемся на несколько лет вперед, когда в Киеве произошла революция. Американский еврейский комитет был первой еврейской организацией в мире, которая встала вместе с людьми на Майдане. Мы написали письмо президенту Обаме, в котором призывали президента пересмотреть свое нежелание поставлять Украине оборонительное оружие. Это письмо в конечном итоге подписали 13 организаций здесь, в Соединенных Штатах, украинско-американские организации, балтийско-американские организации и другие правозащитные организации. К сожалению, администрация Обамы не прислушалась к нашей просьбе и не оказала такой помощи. Потом, конечно, помощь пришла вместе со следующей администрацией, но я хочу сказать, что мы давно дружим с Украиной", - заметил Харрис.

Напомним, ранее президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в речи-открытии Kyiv Jewish Forum 2020 заявил, что Украина переживает возрождение своей еврейской общины.