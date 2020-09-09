Євреї США - давні друзі України, - Девід Харріс

Єврейська громада США справила великий вплив на дипломатичне визнання незалежності України з боку Білого Дому.

Про це заявив виконавчий директор Американського єврейського комітету Девід Харріс на Kyiv Jewish Forum 2020.

"Я давній друг України. Моя мама народилася в Радянському Союзі. Я дещо знаю про досвід комунізму, життя євреїв за часів комунізму, трагедії, яка спіткала Україну, включаючи Голодомор. Також я дещо знаю про відродження і спокуту. Я був дуже радий від імені Американського єврейського комітету написати листа президенту Джорджу Бушу в 1991 році, в якому переконував його визнати відродження української незалежності, коли він був американським лідером. Він не хотів цього робити, побоюючись, що це може якимось чином погіршити взаємини з президентом Горбачовим. Але Сполучені Штати зробили дипломатичне визнання", - зазначив він.

За словами Харріса, Американський єврейський комітет також зіграв важливу роль у створенні позитивного образу України в очах керівників країн Заходу після Революції Гідності.

"Перенесемося на кілька років вперед, коли в Києві відбулася революція. Американський єврейський комітет був першою єврейською організацією у світі, яка встала разом з людьми на Майдані. Ми написали лист президенту Обамі, в якому закликали президента переглянути своє небажання постачати Україні оборонну зброю. Цей лист в кінцевому підсумку підписали 13 організацій тут, в Сполучених Штатах, українсько-американські організації, балтійсько-американські організації та інші правозахисні організації. На жаль, адміністрація Обами не прислухалася до нашого прохання і не надала такої допомоги. Потім, звичайно, допомога прийшла разом з наступною адміністрацією, але я хочу сказати, що ми давно дружимо з Україною", - зауважив Харріс.

Нагадаємо, раніше президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін в мові-відкриття Kyiv Jewish Forum 2020 заявив, що Україна переживає відродження своєї єврейської громади.