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"єВорог". Українцям нагадали, як розпізнати колаборанта та повідомити про нього СБУ

Ілюстративне фото: українцям нагадали, як розпізнати колаборанта та повідомити про нього СБУ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть допомогти Службі безпеки швидше затримувати осіб, які співпрацюють з російськими окупантами, повідомляючи про них через чатбот "єВорог".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дія".

"Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чатбот "єВорог" про зрадників", - закликають у "Дії".

Таким чином, українці можуть допомогти СБУ швидше затримувати людей, які співпрацюють з окупантами.

Як розпізнати колаборанта?

  • воює на боці РФ
  • пропагує російську владу та державу
  • організовує вибори на тимчасово окупованих територіях
  • заперечує збройну агресію Росії
  • допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг тощо

Якщо ви стали свідком таких дій, слід відправити заявку в чатбот "єВорог" з головного екрана "Дії" або за посиланням.

При цьому важливо вказати ПІБ, дату народження та адресу колаборанта, а також детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з росіянами.

Обов'язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.

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