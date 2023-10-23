"єВорог". Украинцам напомнили, как распознать коллаборанта и сообщить о нем СБУ

Украинцы могут помочь Службе безопасности быстрее задерживать лиц, которые сотрудничают с российскими оккупантами, сообщая о них через чат-бот "єВорог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
"Колаборанты помогают проводить референдумы, находят для врага жилье, распространяют российскую пропаганду и всячески поддерживают захватническую политику России. Вы даже можете знать таких людей. Так будьте бдительны и сообщайте в чат-бот "Враг" о предателях", - призывают в "Дії".
Таким образом, украинцы могут помочь СБУ быстрее задерживать людйе, которіе сотрудничают с оккупантами
Если вы стали свидетелем таких действий, следует отправить заявку в чат-бот "єВорог" с главного экрана "Дія" или по ссылке.
При этом важно указать ФИО, дату рождения и адрес коллаборанта, а также подробное описание и фото, подтверждающие факт сотрудничества с россиянами.
Обязательно удаляйте переписку с ботом и кадры из телефона для своей безопасности.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что граждане, которые сотрудничают с захватчиками, имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.
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