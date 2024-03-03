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Євлаш розповів про гарячу точку на Бахмутському напрямку: йдуть жорсткі бої

Фото: начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Бахмутському напрямку російські бойовики атакують населений пункт Іванівське, нині там йдуть жорсткі бої.

Про це розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста", - заявив начальник пресслужби.

Він наголосив, що українські військові героїчно чинять опір російським окупантам та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів.

"Також ворог намагається атакувати й в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв", - сказав Євлаш.

За його словами, ворог має за мету захопити населений пункт Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Він також зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

Ситуація на фронті

Зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіяни захопили Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

За його словами, противник активно стягує на Бахмутський напрямок резерви і важку техніку.

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