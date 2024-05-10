ua en ru
Пт, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Євлаш пояснив, чому не вдалось встановити тип зброї під час удару по Харкову 8 травня

Харків, П'ятниця 10 травня 2024 09:50
UA EN RU
Євлаш пояснив, чому не вдалось встановити тип зброї під час удару по Харкову 8 травня Фото: у чому складність встановлення типу зброї при ударі по Харкову 8 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Повітряних силах пояснили, чому складно визначити тип озброєння, яким окупанти б'ють по Харкову. Зокрема, це стосується обстрілу 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Харків знаходиться дуже близько до кордону з РФ і дуже мало залишається часу для виявлення та знешкодження повітряних загроз", - розповів він.

Зокрема, за його словами, росіяни б’ють зенітними ракетними комплексами С-300, які використовують, як артилерію, так і великого радіусу дії і звісно окупанти приховують свої комплекси, аби непомітно вдарити по Харкову.

"Повітряні сили використовують всі засоби, обмінюються інформацією з нашими партнерами стосовно розвідки, але, на жаль, інколи противник може проводити підступні удари. Наразі встановлюється тип. Наші партнери з Науково-дослідницького центру мають встановити офіційно, що саме була це за зброя і лише тоді напевне можна буде сказати", - пояснив Євлаш.

Обстріл Харкова 8 травня

Російські війська обстріляли Харків 8 травня. Окупанти вдарили по Салтівському районі міста, біля спортивної школи.

На момент удару на стадіоні грали у футбол діти. Усього постраждали семеро людей.

Троє дітей, які постраждали внаслідок обстрілу, досі перебувають у реанімації. Ще одну дитину виписали на амбулаторне лікування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
Цінові рекордсмени. В яких містах України найдорожче житло
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші