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Евлаш объяснил, почему не удалось установить тип оружия при ударе по Харькову 8 мая

Харьков, Пятница 10 мая 2024 09:50
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Евлаш объяснил, почему не удалось установить тип оружия при ударе по Харькову 8 мая Фото: в чем сложность установления типа оружия при ударе по Харькову 8 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Воздушных силах объяснили, почему сложно определить тип вооружения, которым оккупанты бьют по Харькову. В частности, это касается обстрела 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Харьков находится очень близко к границе с РФ и очень мало остается времени для обнаружения и обезвреживания воздушных угроз", - рассказал он.

В частности, по его словам, россияне бьют зенитными ракетными комплексами С-300, которые используют как артиллерию, так и большой радиус действия и конечно оккупанты скрывают свои комплексы, чтобы незаметно ударить по Харькову.

"Воздушные силы используют все средства, обмениваются информацией с нашими партнерами по разведке, но, к сожалению, иногда противник может проводить коварные удары. Сейчас устанавливается тип. Наши партнеры из Научно-исследовательского центра должны установить официально, что именно это было за оружие и только тогда наверняка можно будет сказать", - объяснил Евлаш.

Обстрел Харькова 8 мая

Российские войска обстреляли Харьков 8 мая. Оккупанты ударили по Салтовскому районе города, возле спортивной школы.

В момент удара на стадионе играли в футбол дети. Всего пострадали семь человек.

Трое детей, пострадавших в результате обстрела, до сих пор находятся в реанимации. Еще одного ребенка выписали на амбулаторное лечение.

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