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Євлаш: перші F-16 можуть з'явитись в Україні після Пасхи

Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перші винищувачі F-16 можуть з'явитись на території України вже після Пасхи. Втім, дата поставок вже декілька разів змінювалась.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша в ефірі "Новини.LIVE".

Відповідаючи на питання, чи є якісь орієнтири щодо термінів поставки F-16, Євлаш відповів: "Так, є, після Пасхи". Водночас речник зауважив, що Повітряні сили "не загадують ці терміни", оскільки дати декілька разів змінювались. 

"Наше завдання - працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", - додав Євлаш. 

F-16 для України

Як й згадувалось вище, вже найближчим часом Україна отримає від союзників винищувачі F-16. Варто нагадати, що усе почалось зі створення авіаційної коаліції, яку очолили Нідерланди, а також Данія. Ба більше, низка партнерів Києва домовились не лише про поставку літаків, але й підготовку наших пілотів та інженерів. 

Як розповідав нещодавно Євлаш, Україна також не відмовиться й від несправних F-16, які могли б виконувати роль "донорів" під час ремонту. Зокрема він розповів й про те, як планують захищати майбутні місця базування літаків

Детальніше про те, чи здатні винищувачі допомогти у повномасштабній війні проти Росії - в матеріалі РБК-Україна

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