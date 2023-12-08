"єВідновлення": українці почали отримувати виплати для капітального ремонту житла

"Загалом, погоджено 2 768 заяв на виплати, загальна сума - понад 665 млн грн. З сьогоднішнього дня українці починають отримувати кошти на картку", - написав міністр.

За словами Федорова, максимальна сума компенсації - до 350 тисяч гривень на відновлення квартири та до 500 тисяч гривень - для приватного будинку. Кошти приходитимуть двома траншами - спочатку 70%, а потім 30%.

Федоров нагадав, що послугу "єВідновлення" було розроблено спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

"єВідновлення"

Нагадаємо, в рамках програми "єВідновлення" українці, чиє житло було знищено під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії".

При цьому станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.