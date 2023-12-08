"єВідновлення": украинцы начали получать выплаты для капитального ремонта жилья

"В целом, согласовано 2 768 заявлений на выплаты, общая сумма - более 665 млн грн. С сегодняшнего дня украинцы начинают получать средства на карту", - написал министр.

По словам Федорова, максимальная сумма компенсации - до 350 тысяч гривен на восстановление квартиры и до 500 тысяч гривен - для частного дома. Средства будут приходить двумя траншами - сначала 70%, а потом 30%.

Федоров напомнил, что услуга "єВідновлення" была разработана совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) и UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

"єВідновлення"

Напомним, в рамках программы "єВідновлення" украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії".

При этом по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "єВідновлення" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд гривен.