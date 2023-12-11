"єВідновлення": українці можуть подати заяву на компенсацію через ЦНАП та нотаріуса

"Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку зробити - наприклад людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника", - зазначив Кубраков.

Для подачі заяви необхідно:

Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.

У разі наявності пільгової категорії - надати документ, що її підтверджує.

Якщо заяву подає уповноважена особа - має бути довіреність на виконання правочину.

Міністр зазначив, що заяву може прийняти будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території. Це не обов’язково має бути центр саме в тій же громаді де розміщене пошкоджене житло.

Однак для подання заяви через ЦНАП чи нотаріуса житло обов'язково має бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.

Як повідомив Кубраков, з травня цього року вже понад 26 тисяч українських родин отримали кошти на термінові ремонти за програмою "єВідновлення", загальною сумою у більш як 2 млрд гривень.

Окрім того, за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, фахівці удосконалили послугу, щоб ще більше українців отримали кошти на відновлення пошкодженого майна.

Тепер подати заяву про компенсацію можна не тільки через застосунок, а й через портал "Дія".

"єВідновлення"

Нагадаємо, в рамках програми "єВідновлення" українці, чиє житло було знищено під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії".

При цьому станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.