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"єВідновлення": украинцы могут подать заявление на компенсацию через ЦНАП и нотариуса

Фото: украинцы могут подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье из-за ЦНАП и нотариуса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "єВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через ЦНАПы и нотариусы.

Об этом сообщает со ссылкой на Facebook министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова и Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Обновленный механизм поможет тем гражданам, которые раньше не могли самостоятельно подать заявку сделать - например, людям с инвалидностью или несовершеннолетним. Это становится возможным благодаря опции подачи заявления через уполномоченного представителя", - отметил Кубраков.

Для подачи заявления необходимо:

  • Обратиться в ЦНАП или нотариус, имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту.
  • В случае наличия льготной категории - предоставить подтверждающий ее документ.
  • Если заявление представляет уполномоченное лицо - должна быть доверенность на выполнение сделки.

Министр отметил, что заявление может принять любой ЦНАП на подконтрольной Украине территории. Это не обязательно должен быть центр именно в той же общине, где расположено поврежденное жилье.

Однако для подачи заявления через ЦНАП или нотариуса жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

Как сообщил Кубраков, с мая этого года уже более 26 тысяч украинских семей получили средства на срочные ремонты по программе "єВідновлення", общей суммой более 2 млрд гривен.

Кроме того, по информации министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты усовершенствовали услугу, чтобы еще большее количество украинцев получили средства на восстановление поврежденного имущества.

Теперь подать заявление о компенсации можно не только через приложение, но и через портал "Дія".

"єВідновлення"

Напомним, в рамках программы "єВідновлення" украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії".

При этом по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "єВідновлення" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд гривен.

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