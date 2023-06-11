"єВідновлення": як отримати виплати за пошкоджене війною житло

Що таке "єВідновлення"

Нагадаємо, 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої українцям будуть виплачувати гроші за пошкоджене та зруйноване житло.

На першому етапі уряд буде виплачувати гроші тим громадянам, яким потрібний косметичний ремонт житла. Проте Кабмін вже почав розширювати програму.

Як подати заяву

Подати заяву на виплату грошей можна онлайн через застосунок "Дію". Перед цим потрібно відкрити картку в одному з банків-учасників програми:

"А-Банк";

monobank;

"ПриватБанк";

ПУМБ;

Sense Bank.

Після подання заяву спеціальна комісія повинна розглянути її та схвалити суму виплат. У разі схвалення власник пошкодженого житла отримає сповіщення, а згодом і кошти на рахунок "єВідновлення".

Витратити кошти можна на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній для відновлення житла. Повний перелік компаній з'явиться на сайті "єВідновлення".

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