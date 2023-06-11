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"єВідновлення": как получить выплаты за поврежденное войной жилье

Фото: украинцы могут получить выплаты за поврежденное жилье (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить компенсацию за поврежденное и разрушенное войной жилье. Для этого необходимо подать онлайн-заявление для участия в программе "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "єВідновлення".

Что такое "єВідновлення"

Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе правительство будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако Кабмин уже начал расширять программу.

Как подать заявление

Подать заявление на выплату денег можно онлайн через приложение "Дія". Перед этим нужно открыть карточку в одном из банков-участников программы:

  • "А-Банк";
  • monobank;
  • "ПриватБанк";
  • ПУМБ;
  • Sense Bank.

После подачи заявления специальная комиссия должна рассмотреть его и одобрить сумму выплат. В случае одобрения владелец поврежденного жилья получит уведомление, а позже деньги на счет "єВідновлення".

Потратить средства можно на безналичную оплату товаров и услуг украинских компаний по восстановлению жилья. Полный перечень компаний появится на сайте "єВідновлення".

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