На єВідновлення у держбюджеті-2026 передбачать більше коштів, і сума може ще зрости, - Шуляк

За її словами, остаточної цифри щодо того, скільки саме в наступному році держава витратить на виплату громадянам за програмою єВідновлення, допоки немає – попри те, що у бюджеті на неї вже передбачено 7 млрд грн, робота щодо пошуку додаткових коштів триває.

Зокрема, можливо, що як і минулого року, вдасться перерозподілити частину коштів з бюджетних програм Міністерства соціальної політики.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше різних джерел для фінансування програми. Як торік, так і зараз. Нагадаю, в першій версії проєкту держбюджету на 2025 року коштів на єВідновлення не виділили взагалі. Однак, ми домоглися перегляду цього рішення – на єВідновлення виділили 5 млрд грн. Проте з урахуванням того, що щорічна потреба на єВідновлення становить 20-25 млрд грн, очевидно, що ця сума була мізерною", – зазначила Шуляк.

Вона додала, що минулого року ще 15 млрд грн вдалося залучити із залишків на рахунках Мінсоцу, а згодом до фінансування програми продовжили долучатись Світовий банк і Банк розвитку Ради Європи.

Загальна сума фінансування від міжнародних партнерів уже перетнула позначку в 20 млрд грн.

"На наступний рік на єВідновлення в бюджеті передбачено 7 млрд грн, що на 40% більше, ніж на поточний. І окрім попередньої домовленості з нашими міжнародними партнерами про подальше фінансування, ми розраховуємо на зекономлені кошти із залишків інших бюджетних програм. Тож фінальні цифри щодо фінансування програми в наступному році ще не остаточні – ми маємо обґрунтований оптимізм щодо збільшення суми", – повідомила Олена Шуляк.

Водночас парламентарка зауважила, що цього разу в бюджеті передбачили ще одну статтю витрат – 1 млрд грн на ремонт і переобладнання будинків під житло для ВПО. Йдеться про численні довгобуди, гуртожитки тощо.

"Попередньо цей процес стартував, оскільки зараз вже розпочато масштабну інвентаризацію житлового фонду, який є на балансі в громад. Дотепер чіткої цифри в нас не було. Однак після неї в нас буде розуміння, що можна буде перебудувати, добудувати. Додам, що вартість зведення будинку з нуля на порядок вища, ніж переобладнання вже існуючих будівель", – наголосила Шуляк.

Наостанок нардепка акцентувала, що держава продовжує працювати над тим, щоб до фінансування програми можна було залучати кошти від прибутків заморожених активів РФ за кордоном.

"Лідерами за кількістю заморожених російських активів станом на зараз є: Бельгія – $191 млрд, Швейцарія – $8,8 млрд, Німеччина – $4,1, США – $5,6 млрд та інші наші союзники, які заморозили гроші агресора на рахунках фінустанов. І вже зараз у Брюсселі обговорюють, чи можна їх повністю конфіскувати, чи спрямовувати прибутки на допомогу Україні", – підсумувала Олена Шуляк.