Евгений Кравцов: менеджер на миллионы или пятое колесо "Укрзализныци"

Преемник рок-звезды

Евгений Кравцов в статусе и.о. возглавил "Укрзализныцю" в августе 2017 года после того, как его предшественник поляк Войцех Балчун подал в отставку и покинул пост. Он, в свою очередь, стал главой правления УЗ в июне 2016 года по итогам объявленного Кабинетом министров Украины конкурса.

До этого он был президентом польской PKPCargo (грузового департамента польских железных дорог). Но украинцам он больше всего запомнился не как эффективный топ-менеджер, а как рок-музыкант. Дело в том, что Балчун с 2007 года является гитаристом и фронтменом польской музыкальной группы Chemia.

Войцех Балчун (фото: из открытых источников)

Этот факт во многом и охарактеризовал правление Балчуна. Он подолгу отсутствовал на рабочем месте из-за многочисленных гастролей, получая при этом зарплату в 400 тысяч гривен. Тем временем предприятие ждало реформ и все глубже вязло в коррупции. Именно нарастающая критика со стороны украинского общества и привела к увольнению Балчуна.

Войцех Балчун и Евгений Кравцов (фото: из открытых источников)

Ожидалось, что в Кабмине учтут предыдущий опыт, и преемником поляка станет эффективный менеджер на миллионы, который оправдает высокий должностной оклад быстрыми и качественными реформами.

В 2017 году нерешенными проблемами "Укрзализныци" были изношенность колесного парка, дефицит вагонов и локомотивов, убыточность и отсталый сервис пассажирских перевозок, а также коррупция и непрозрачность освоения бюджетных средств. С этими проблемами в августе 2017 года и предстояло бороться новому главе УЗ Евгению Кравцову.

Стране нужны паровозы

По состоянию на 2017 год, изношенность грузовых вагонов составила от 84 до 99%, пассажирских - 87%, пригородных поездов - 95%. СМИ тогда писали, что до 2022-го почти весь вагонный парк предприятия нужно будет или списать, или провести капремонт.

Дефицит тяги негативно сказывается на экономических показателях отечественных производителей украинской продукции. На логистических издержках из-за задержек с поставками грузовых составов бизнес теряет десятки миллионов долларов в месяц.

Для решения этой проблемы в том же 2017 году УЗ начала переговоры о поставках локомотивов с зарубежными компаниями, так как своими силами Украина не может восполнить недостаток в тяговой силе. Один из ключевых украинских производителей локомотивной тяги – "Лугансктепловоз" находится на временно неподконтрольной территории.

В 2018 году УЗ и General Electric подписали контракт на 1 млрд долларов о поставке в Украину американских локомотивов. За год на украинские рельсы поставили 30 тепловозов. Это приписывают Кравцову как одну из важнейших заслуг.

Однако стоит учесть, что в Украине почти 3 тысячи локомотивов, и при нынешней степени их износа и растущих потребностях промышленности в тяге комплексно проблему дефицита локомотивов данный контракт не решит. С учетом того, что GE до 2034 продаст Украине 200-225 локомотивов, это не те объемы, что спасут украинскую железную дорогу от коллапса.

Помимо этого, в стране остро ощущается дефицит товарных вагонов. Так, по оценкам самой УЗ, дефицит грузовых вагонов превышает 10 тысяч единиц. В 2018 году компания получила от ЕБРР кредит на покупку 3000 полувагонов стоимостью в 150 млн долларов. Однако комплексно проблему грузоперевозок это не решит, и неэффективность менеджмента УЗ во главе с Кравцовым стоит украинской экономике почти 5% ВВП ежегодно.

В подтверждение этого "Центр реформ транспортной инфраструктуры" сообщает о недостатке грузовых вагонов в "Укрзализныце" со второй половины августа, и эта ситуация только ухудшается. Причиной называют рекордный импорт угля через порты, рекордный сбор урожая, увеличение поставок дизельного топлива через морские порты.

В начале сентября Юго-западная железная дорога и вовсе остановила прием всех грузовых перевозок в центральной части Украины на 5 дней. Эксперты также сообщили о товарных составах, которые простаивают более 350 часов и даже дольше 800 часов. Проблему могло бы решить привлечение частных компаний к грузовым перевозкам, но "Укрализныця" не торопится терять статус монополиста и делиться прибылью с грузоперевозок по украинским рельсам.

Но одним из главных бичей УЗ и при Кравцове остается коррупция. При данном руководителе преодолеть проблему на железной дороге так и не удалось. Ежегодно железная дорога из-за коррупционных схем теряет около 2 млрд долларов, а правоохранители разоблачают одну за другой схемы хищений средств из госкомпании.

"Уважаемые" пассажиры

Грузоперевозки сегодня дают "Укрализныце" основную прибыль. Компания в 2018 году заработала на перевозке товаров 79 млрд гривен. Но чистая прибыль составила всего 203 млн гривен. Неэффективное управление и коррупция "съедает" почти всю прибыль. В этом году компания намерена решить эту проблему весьма прозаично.

Вместо реформы перевозок просто поднять тарифы. УЗ намерена в октябре повысить тарифы на грузоперевозки в среднем еще на 16%. В этом году подобное повышение ставок уже происходило – на 16% в мае этого года.

Одним из главных факторов, которые не дают нарастить чистую прибыль компании, являются пассажирские перевозки. Из года в год эта отрасль становится все более и более убыточной. Так, за 2018 год убытки УЗ на пассажирских перевозках составили 10 млрд гривен.

На это обращал внимание и тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он называл убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок необоснованными.

"Каждый год" Укрзализныця "манипулирует цифрами, рисуя с потолка убытки на пассажирских перевозках. Я имею все основания считать, что эти убытки являются необоснованными. Начнем с того, что на пригородных перевозках от 20 до 50% пассажиров покупают билеты, а остальные едут зайцами. Почему? Это вопрос к "Укрзализныци", - говорил чиновник.

Евгений Кравцов и Владимир Омелян (фото: УНИАН)

Тем не менее после этих слов никакого взыскания к Кравцову не было применено. Он так и остался руководить компанией. Тем временем, средний возраст пассажирского вагона в Украине составляет 28 лет. Изношенность пассажирской инфраструктуры УЗ приближается к 100%, а пассажиры регулярно жалуются на катастрофические условия в поездах.

Сегодня УЗ оперирует 3 тысячами пассажирских вагонов, из которых 2 тысячи нужно попросту списать. В это время Кравцов отчитался о закупке 80 новых пассажирских вагонов в 2019 году. Это катастрофу с перевозками, естественно, не решит.

Пассажиры тем временем продолжают жаловаться на неудовлетворительные условия проезда в вагонах. Например, видят тараканов в поездах. Но для Кравцова более важным вопросом почему-то стал отказ от подстаканников.

На последних ролях в орбите Кравцова находится пригородная железная дорога, которая перевозит более 350 млн пассажиров в год, что вдвое больше межрегиональных перевозок. Она является наиболее убыточной для УЗ: ее доходы покрывают расходы лишь на 10%, а подвижный состав электричек и дизель-поездов уже полностью исчерпал эксплуатационный ресурс.

Очень дорогой руководитель

Жалуясь на дефицит средств на обновление подвижного состава, Кравцов продолжает получать в "Укрализныце" одну из самых высоких зарплат среди руководителей госпредприятий. С заработком в 807 тысяч гривен Кравцов уступает только главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву.

В 2018 главу глава УЗ заработал 9,749 миллиона гривен при только ежемесячной зарплате в 570 тысяч гривен. В компании отказались рассказать журналистам размер премий и вознаграждений Кравцова в 2018 году, а также назвать основания их получения.

Согласно электронной декларации за 2018 год, Евгений Кравцов, а точнее его семья владеет земельным участком в Киевской области на 1715 кв.м, автомобилем Mercedes-Benz за 914 тысяч гривен, мотоциклами Suzuki за 104 тысячи гривен, и Harley-Davidson стоимостью 510 тысяч гривен.

Этим по документам владеет его жена. Сам Кравцов обладает лишь четырьмя парами элитных швейцарских часов: двумя марки Rolex и двумя Omega. На счету в "Ощадбанке" Кравцов имеет 3,6 млн гривен, а также 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен наличными.

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Тем временем в новом Кабмине "затевают большую реформу железнодорожного транспорта". Для этого создадут три независимых оператора по управлению инфраструктурой, грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками.

Как заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, железная дорога "из огромного монстра должна превратиться в трех симпатичных средних монстриков". "Поэтому не должно быть двусмысленностей в управлении, должна быть полная ответственность за происходящее", – пояснил Криклий.

Комментируя судьбу Кравцова, Криклий сказал, что он не сможет "сесть сразу на три места", потому "надо будет выбирать". Но говорить о каких-либо кадровых назначениях, которые произойдут наверняка, министр не готов.

Пока с Кравцовым ситуация не определена, украинцам остается лишь надеяться на то, что новая власть изучит объективно ситуацию с железной дорогой и ознакомиться с результатами менеджмента Кравцова, который стоил нам миллионы в буквальном смысле.