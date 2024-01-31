Євген Кобець, "Імперіал Тобако Юкрейн": Нелегальний сектор акумулює величезний капітал, влада має вжити радикальних заходів

Про бізнес під час війни, нелегальний ринок тютюну, акцизну політику влади та плани на майбутнє – в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор "Імперіал Тобако" в Україні Євген Кобець.

Євген Кобець очолив бізнес "Імперіал Тобако Юкрейн" у серпні 2022 року. На цій посаді його першочерговим завданням було збереження людей і команди. За словами топ-менеджера, саме зусиллями людей бізнес досягає результатів, стабільності та процвітання у непрості часи.

Попри виклики, повʼязані з війною, тютюновий ринок переживає непрості часи й через стрімке зростання нелегального сектору. Ситуація набуває настільки критичної межі, що у разі відсутності радикальних дій з боку влади, в "Імперіл Тобако" навіть не виключають повне згортання локального бізнесу в Україні.

Детальніше про те, що стимулює розвиток "тіньового" ринку, що в цій ситуації має робити влада, а також що допомогло вийти на довоєнні показники – в інтервʼю РБК-Україна.

– Ви очолили "Імперіал Тобако Юкрейн" у серпні 2022 року – в розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що для вас значило це призначення? Які виклики ставили перед вами в компанії?

– Я дуже пишаюсь, що долучився до команди Imperial Brands. Це велика глобальна компанія, яка робить значний внесок в економіку України. Тому для мене це був дійсно значний крок і великий професійний виклик.

Якщо говорити конкретно про серпень 2022 року, то більшість бізнесів тоді вже починали відновлюватися після початку повномасштабного вторгнення. Як на мене, усі вони пройшли чотири стадії.

Перша стадія – шок, в якому всі перебували протягом перших тижнів. Друга стадія – подолання шоку, збір працівників, повернення до місць своєї основної локації.

Третій етап – стабілізація, коли зважували стратегії, які існували до початку війни, вносили зміни відповідно до поточної ситуації.

І останній, четвертий, етап – зміцнення позицій на ринку, вихід на стадію зростання.

Я доєднався до "Імперіал Тобако", коли компанія вже подолала шок і знаходилась на етапі стабілізації. Тобто моїми першочерговими завданнями були: ревізія поточної стратегії (від чого ми мусимо відмовитись, що залишити, та що започаткувати) й поступове нарощення виробничих потужностей.

Це дуже важливий етап, який передбачає аналітичну роботу в умовах суттєвого обмеження інформації. Як і в попередні роки, так і зараз, ступінь невизначеності для побудови будь-яких прогнозів в Україні найбільша з усіх європейських ринків, через значний та непередбачений вплив зовнішніх факторів

Попри це, з серпня 2022 року ми підтримуємо дуже швидкий темп операційної діяльності.

– Як вдалось швидко налагодити всі робочі процеси, враховуючи безліч зовнішніх факторів (як-то енергетична нестабільність, ракетні обстріли тощо), які заважають цьому?

– Я б виділив дві складові. Перша – команда, яка мала надзвичайну відданість і шалене бажання повернутись, та працювати на користь країні. Так, ми не на фронті, але ми залишились тут, зміцнюємо економіку країни. Ми робимо максимум з того, що можемо на своїх робочих місцях. Усі це розуміли, тому була величезна мотивація і підйом з боку усього колективу.

Друга складова – це сама компанія. Imperial Brands – компанія з величезною історією зі стабільними фінансовими показниками й бізнес-процесами.

Таким чином, поєднавши зрілість бізнесу, інфраструктурні можливості з мотивацією команди, ми дійсно дуже швидко вийшли на позитивну динаміку. В нас почалося зростання як частки ринку, так і обсягів виробництва, що забезпечило фінансові показники компанії та збільшення надходжень у державний бюджет

Крім цього, буквально за 2-3 місяці з моменту мого призначення, нам вдалось запустити новий бренд в продуктовій лінійці, який фактично одразу добре зарекомендував себе на ринку. Це був великий успіх, визнаний навіть на глобальному рівні компанії.

Далі компанія продовжила успішно виконувати всі завдання в умовах війни.

Ми дуже відповідально ставимось до безпеки персоналу. Тому з сигналом тривоги маємо відпрацьований алгоритм, що і як робити. Це нам допомогло впоратися із тією драматичною подією, яка сталася на нашому підприємстві в травні минулого року.

Повітряні атаки, складність логістики, блекаути, фінансові проблеми, які виникають у наших партнерів (а більшість з наших партнерів – це саме українські компанії) – постійно створюють нові виклики, на які ми мусимо реагувати миттєво.

– З якими фінансовими показниками компанія завершила 2023 рік? Чи вдалось вийти на довоєнні показники?

– У 2022 році "Імперіал Тобако" в Україні сплатили 14 млрд гривень податків у державний бюджет України. За 2023-й рік – вже понад 23 млрд гривень, що дозволило нам увійти в топ-6 найбільших платників податків до державного бюджету України. Зазначу, третина цієї суми – це акцизний податок, сплачений з виробленої на нашій фабриці продукції на замовлення "Філіп Морріс".

– Ви вже згадали про контрактне виробництво для компанії "Філіп Морріс Україна", чия фабрика постраждала внаслідок російських обстрілів. Такий різновид співпраці доволі поширений у світі, тоді як в Україні — це доволі унікальний досвід. Як це сталось можливим? Чи складно було прийняти таке рішення?

– Дійсно, практика контрактного виробництва доволі поширена у світі.

Наша фабрика в Україні була побудована в кінці 90-х років. В ті часи розмір ринку був майже втричі більше. Відповідно, потужність фабрики на сьогодні значно перевищує попит і той обсяг, який ми виробляємо. Через це нерідко фабрики в Україні виробляли продукцію на експорт.

Через руйнування логістичних шляхів, перш за все, морських перевезень, ми втратили майже весь експорт, це була фактично половина нашого виробництва. Для розуміння, компанія експортувала у більше ніж 20 країн світу. Близький Схід, Азія, Кавказ, Молдова – всі ці ринки отримували продукцію з нашої київської фабрики.

Оскільки у нас були можливості, крім того, ми відповідали всім умовам й стандартам якості, які вимагав замовник ("Філіп Морріс", – ред.), ми заключили відповідний контракт.

На сьогодні цей контракт залишається чинним.

– Останні декілька років в Україні стрімко зростають обсяги нелегальної торгівлі тютюновими виробами, й нині становлять рекордні 25%. Що цьому сприяє? Які шляхи боротьби вважаєте найбільш доцільними?

– Дійсно, нам буде дуже важко зберегти локальне виробництво в Києві через постійне зростання обʼєму нелегального ринку тютюнової продукції, величезного акцизного тиску, обмеження щодо конфігурації пачки та самого продукту тощо. Тобто для глобальної компанії є певна межа, після якої локальне виробництво тут буде фінансового невигідне. Дешевше буде просто імпортувати.

Експоненціальне зростання нелегальної торгівлі почалося фактично з кінця 2020 року. Останні півроку, десь з жовтня 2023 р., ми бачимо, що легальний ринок скоротився майже на 30%. Це шалене падіння відбувається внаслідок зростання нелегальної торгівлі.

Одна з причин цього – акцизна політика. Як відомо, підняття акцизів відбуваються кожного року з 1 січня. Але для того, щоб споживач керував своїми витратами і якось поступово готувався до нової вартості продукції, ми піднімаємо ціну поступово – з вересня-жовтня приблизно по 2 гривні. Тому саме в цей період починається новий відтік споживачів на дешеві нелегальні вироби, які, на жаль, широко представлені по всій території України.

Таким чином, подорожчання продукції залишається, а доходи громадян не зростають. Через це більшість споживачів переходить на нелегальну продукцію.

– Акцизна політика є частиною наших зобов'язаннь перед європейськими партнерами. У зв'язку з цим, які шляхи боротьби з нелегальною продукцією вважаєте доцільними?

– Безумовно, ми визнаємо необхідність дотримуватись Директиви ЄС, яка регулює акцизну політику для тютюнової продукції. Вся індустрія підтримує це і відповідально до цього відноситься.

Разом з тим, нелегальна продукція завдає значної шкоди економіці країни під час цього процесу. Україна має унікальний кейс для європейских країн. В нашому випадку нелегальний сегмент представлений офіційними українськими виробниками. Це не секрет, назви цих компаній всім добре відомі.

І от саме ці п'ять фабрик з кварталу в квартал нарощують обсяг виробництва і реалізації своєї продукції без акцизної марки, який складає вже понад 90% усього нелегального сегменту.

– У чому тоді проблема їх закрити?

– Це питання політичної волі. Закони для цього всі є, але потрібно щоб вони працювали.

Ми всі знаємо, що відбулася законодавча заборона на виробництво сигарет Duty Free. Це одна із найпотужніших схем, яка генерує найбільшу частку нелегального ринку. Незважаючи на заборону виробництва сигарет для Duty Free в Україні у жовтні 2023 року, їх рівень продажу на ринку сягнув рекордних 12,9%.

В секторі нелегального виробництва є величезна проблема з дотриманням законодавства, контролю з боку правоохоронних органів, ефективності роботи усієї гілки виконавчої влади в цілому.

Наприклад, коли у 2022 році правоохоронці викрили сумнозвісну фабрику у Дніпропетровській області, "білий" ринок фактично одразу це відчув. Скорочення нелегального сегменту відбулося на понад 5%. Втім, це тривало недовго. Через декілька місяців цей же виробник відкрив нову фабрику в іншому регіоні.

Тобто ще раз: ми дійсно зобов'язані імплементувати Директиву ЄС й досягти 90 євро за 1000 штук сигарет. В Україні для цього був розроблений план на 2018-2025 рік. Якби не війна і шалена інфляція, ми б досягли цієї мети. Але ситуація змінилась. Тому цей план потребує коригування.

Крім того, перед нами не ставили якогось конкретного дедлайну. Європейська сторона цього не вимагає. Навпаки, якщо взяти досвід європейських країн-членів ЄС, то деяким країнам для цього знадобилось від 10 до 15 років. Жодна з європейських країн не робила це одномоментно. Цінова політика проводилась поступово і виважено.

– Чи відомо вам, хто конкретно покриває "тіньовий" сектор?

– Нелегальний сектор на сьогодні акумулює величезний капітал. Дослідницька компанія Kantar Україна оцінює втрати держави у більш ніж 20 млрд гривень на рік. Такі кошти дають нелегальним виробникам можливість впливати як на органи місцеві влади, так і на виконавчу, судову влади, на засоби масової інформації тощо.

Тому питання боротьби з нелегальною торгівлею – багатокомплексне.

Але наразі нас в Європі будуть сприймати як хаб з розповсюдження нелегальної тютюнової продукції, ми не зможемо стати рівноправним членом цієї спільноти.

До того ж я впевнений, що у міжнародних партнерів, які підтримують Україну, виникає питання, чому українська влада не докладає ефективних зусиль для подолання цього ганебного явища, яке б миттєво дозволило поповнити державний бюджет.

У разі відсутності радикальних заходів, вже за два-три місяці ми стикнемось просто з катастрофічною ситуацією.

– Давайте резюмуємо, які, на вашу думку, кроки з боку влади потрібні прямо зараз, щоб вивести сектор з критичної ситуації?

– Найважливіше – жорсткий контроль за виробниками. Я б тут не обмежувався виключно правоохоронними органами. Це питання має бути на контролі у Кабінету міністрів, Офісу президента. Це має бути спільна робота.

На жаль, сьогодні у сфері боротьби з нелегальною торгівлею немає лідера, команди, відповідальних по напрямках, чітких задач. Влада має започаткувати цей проект.

Оскільки зараз багато напрямків сконцентровано на Офісі президента, можливо, менеджерити цю сферу також має хтось з Офісу президента. У будь-якому разі, мають бути відповідальні особи та конкретні цілі.

– Подібній підхід підтримують усі легальні виробники? Чи звертались ви з відповідними пропозиціями до вище згаданих представників влади?

– Так, подібний підхід підтримують усі члени асоціації тютюнових виробників "Укртютюн". Тобто це всі виробники, які працюють виключно в легальному сегменті.

Від імені асоціації ми звертались до багатьох стейкхолдерів. І наразі ми потребуємо ще більше залученості з боку виконавчої влади.

– Попри складну ситуацію з нелегальним сектором, тютюнова галузь — одна з найбільш зарегульованих у світі. Чого галузь очікує від влади в Україні для підтримки та розвитку своєї діяльності?

– Так, крім акцизного тиску, для галузі було введено ще заборону виробництва продукції з характерними смаками та нові вимоги до упаковки тютюнової продукції (закон України №1978). На превеликий жаль, деякі формати пачок неможливо виробити на тому ж обладнанні, що в нас є, тому ми просили владу відтермінувати набуття чинності норм цього закону на період воєнного стану. Але наша комунікація з органами влади не призвела до результату.

В Європі, коли подібні зміни відбуваються, бізнес отримує 3-4 роки для переобладнання своїх виробничих потужностей. В Україні це хочуть зробити за рік, так ще й в умовах війни. На жаль, виробництво продукції у деяких форматах упаковки ми змушені припинити через неможливість переобладнання виробничих ліній. Будемо їх імпортувати.

Ще одна суперечлива ініціатива - заборона розміщення тютюнової продукції на вітринах торгових точок. І це при тому, що тільки почалося введення на ринок нової пачки з новими збільшеними медичними графічними попередженнями. Без жодного аналізу, як новий дизайн впливає на ринок, на поширеність куріння, одразу заборона видимості продукції. Навіщо компанії інвестують тоді у зміну пакування, якщо держава взагалі має намір заховати пачки від очей споживача?! В сучасному регуляторному полі в Україні одна ініціатива суперечить іншій.

Чесно кажучи, інколи важко зрозуміти важливість подібних ініціатив. Вони дуже часто попадають в пріоритети, приймаються раніше, ніж додаткові заходи для боротьби з нелегальною торгівлею. Але на моє переконання, спочатку треба подолати нелегальний сектор, а потім вводити додаткове навантаження на тих, хто працює легально.

– Попри багато зовнішніх викликів, яку бізнес-стратегію має компанія на найближчий час?

– Говорячи про продуктову лінійку, то глобально компанія вже має на інших ринках продукти нового покоління зі зменшеним ризиком для здоров'я. Мова йде про системи нагрівання тютюну, електронні сигарети та деякі інші категорії продуктів. Ми поки що прораховуємо, коли і як виводити на українських ринок ці продукти.

Інший виклик, яким, мабуть, найбільше переймається український офіс, – це безпека персоналу, надання всього необхідного в умовах нескінченних випробувань. Жодна позиція не була скорочена, усі працівники, незалежно від того, чи перебувають вони в Україні, чи за кордоном, залишаються з нами.

– До речі, минулого року під час однієї з атак росіяни частково зруйнували будівлю тютюнової фабрики в Києві. Публічно в компанії цю історію не коментували. Чи можете ви зараз розповісти детальніше про наслідки цієї атаки?

– Так, в травні наша фабрика постраждала від повітряної атаки шахедів. Через це ми не виробляли і не продавали продукцію протягом усього червня. Прямі збитки від цієї атаки компанія оцінює в понад 300 млн гривень. Непрямі – понад півмільярда гривень.

Все, що стосується виробничих потужностей, то завдяки зваженим діям керівництва фабрики все відремонтовано, все працює.

– Які додаткові заходи безпеки в компанії було організовано, щоб забезпечити максимальний захист співробітників?

– Насправді зроблено було дуже багато. У нас пропрацьовано безліч протоколів, що і як робити під час повітряної тривоги. Крім того, минулої зими керівництво фабрики облаштувало корпоративний пункт незламності, де є автономне електропостачання, тепло, інтернет. В разі блекауту або інших проблем, працівники можуть користуватися ним разом зі своїми сім'ями.

Взагалі, хочу зазначу, що Imperial Brands – дуже проукраїнська компанія. Компанія вийшла з російського ринку ще в квітні 2022 року. Фактично одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми маємо величезну підтримку на глобальному рівні.

Також в компанії одразу було створено Фонд підтримки працівників і організовано збір коштів на допомогу колегам-українцям, які постраждали через війну. З цього фонду ми також надаємо допомогу й працівникам, які під час війни народжують дітей.

Відповідально компанія ставиться й до конституційного обов'язку громадян захищати свою країну. Сьогодні в групі "Імперіал Тобако" в Україні 43 співробітники служать у Силах оборони України. Всі мобілізовані продовжують отримувати зарплату та матеріальну допомогу на закупівлю необхідного спорядження для служби.

Після того, як один із наших мобілізованих працівників загинув на фронті, ми додали в процедуру й пункт про допомогу сім’ям у випадку таких ситуацій.

Є в нас також програма з реінтеграції ветеранів. У цьому напрямку ми співпрацюємо з Ветеран-Хабом.

– Крім, підтримки співробітників, які ще гуманітарні проекти підтримує компанія?

– Вже сьомий рік ми співпрацюємо з благодійною організацією КРАН. Сьогодні діяльність цього фонду сфокусована на допомозі військовим, які проходять спеціалізовану нейрореабілітацію після черепно-мозкових та спинальних поранень і травм.

Також ми регулярно збираємо і відправляємо посилки в рамках ініціативи, котру організували самі ж співробітники – "Посилка вдячності на фронт". Продукти й ліки, теплі речі та окремі засоби спорядження — на все це збираємо гроші всередині команди. Компанія підтримує цю добру справу, долучається фінансовими та організаційними ресурсами, допомагає з логістикою.

Окремим проектом можна вважати й нашу корпоративну спільноту Imperial Family, до якої нині входять майже всі працівники компанії. Цю групу ще на початку війни створили самі співробітники в одному з месенджерів, щоб тримати зв’язок і поширювати важливі повідомлення. Тепер ця спільнота є потужним інструментом для збору коштів на потреби армії.

Разом ми вже зібрали гроші на закупівлю і ремонт автомобілів, різноманітного спорядження — все, на що отримуємо запити від наших колег-захисників, мобілізованих родичів наших працівників. Подібні програми завжди для нас в пріоритеті. Ми хочемо робити свій внесок в перемогу й майбутнє української економіки.