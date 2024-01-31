Евгений Кобец, "Империал Тобако Юкрейн": Нелегальный сектор аккумулирует огромный капитал, власть должна принять радикальные меры

О бизнесе во время войны, нелегальном рынке табака, акцизной политике власти и планах на будущее – в интервью РБК-Украина рассказал директор "Империал Тобако" в Украине Евгений Кобец.

Евгений Кобец возглавил бизнес "Империал Тобако Юкрейн" в августе 2022 года. В этой должности его первоочередной задачей было сохранение людей и команды. По словам топ-менеджера, именно усилиями людей бизнес добивается результатов, стабильности и процветания в непростые времена.

Несмотря на вызовы, связанные с войной, табачный рынок переживает непростые времена и из-за стремительного роста нелегального сектора. Ситуация приобретает настолько критическую черту, что в случае отсутствия радикальных действий со стороны власти, в "Империл Тобако" даже не исключают полное сворачивание локального бизнеса в Украине.

Детальнее о том, что стимулирует развитие "теневого" рынка, что в этой ситуации должны делать власти, а также что помогло выйти на довоенные показатели – в интервью РБК - Украина .

– Вы возглавили "Империал Тобако Юкрейн" в августе 2022 года – в разгар полномасштабного вторжения России в Украину. Что для вас означало это предназначение? Какие вызовы ставили перед вами в компании?

– Я очень горжусь, что присоединился к команде Imperial Brands. Это крупная глобальная компания, которая вносит значительный вклад в экономику Украины. Потому для меня это был действительно значительный шаг и большой профессиональный вызов.

Если говорить именно о августе 2022 года, то большинство бизнесов тогда уже начинали возобновляться после начала полномасштабного вторжения. По-моему, все они прошли четыре стадии.

Первая стадия – шок, в котором все находились в течение первых недель. Вторая стадия – преодоление шока, сбор работников, возвращение в места своей основной локации.

Третий этап – стабилизация, когда взвешивали стратегии, существовавшие до начала войны, вносили изменения в соответствии с текущей ситуацией.

И последний, четвертый этап – укрепление позиций на рынке, выход на стадию роста.

Я присоединился к Империал Тобако, когда компания уже преодолела шок и находилась на этапе стабилизации. То есть моими первоочередными задачами были: ревизия текущей стратегии (от чего мы должны отказаться, что оставить и что положить начало) и постепенное наращивание производственных мощностей.

Это очень важный этап, предполагающий аналитическую работу в условиях существенного ограничения информации. Как и в предыдущие годы, так и сейчас, степень неопределенности для построения любых прогнозов в Украине самая большая из всех европейских рынков, из-за значительного и непредсказуемого влияния внешних факторов.

Тем не менее, с августа 2022 года мы поддерживаем очень быстрый темп операционной деятельности.

– Как удалось быстро наладить все рабочие процессы, учитывая множество внешних факторов (как-то энергетическая нестабильность, ракетные обстрелы и т.д.), которые мешают этому?

– Я бы выделил две составляющие. Первая – команда, которая имела чрезвычайную преданность и сильное желание вернуться, работать на пользу стране. Да, мы не на фронте, но мы остались здесь, укрепляем экономику страны. Мы делаем максимум из того, что можем на своих рабочих местах. Все это понимали, поэтому была огромная мотивация и подъем со стороны всего коллектива.

Вторая составляющая – это сама компания. Imperial Brands – компания с огромной историей, стабильными финансовыми показателями и бизнес-процессами.

Таким образом, объединив зрелость бизнеса, инфраструктурные возможности с мотивацией команды, мы действительно очень быстро вышли на положительную динамику. У нас начался рост как доли рынка, так и объемов производства, что обеспечило финансовые показатели компании и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Кроме этого, буквально за 2-3 месяца с момента моего назначения, нам удалось запустить новый бренд в продуктовой линейке, фактически сразу зарекомендовавший себя на рынке. Это был большой успех, признанный даже на глобальном уровне компании.

Дальше компания продолжила успешно выполнять все задачи в условиях войны.

Мы очень ответственно относимся к безопасности персонала. Поэтому с сигналом тревоги есть отработанный алгоритм, что и как делать. Это помогло нам справиться с тем драматическим событием, которое произошло на нашем предприятии в мае прошлого года.

Воздушные атаки, сложность логистики, блекауты, финансовые проблемы, возникающие у наших партнеров (а большинство наших партнеров – это именно украинские компании) – постоянно создают новые вызовы, на которые мы должны реагировать мгновенно.

– С какими финансовыми показателями компания завершила 2023 год? Удалось ли выйти на довоенные показатели?

– В 2022 году "Империал Тобако" в Украине уплатили 14 млрд гривен налогов в государственный бюджет Украины. За 2023 год – уже более 23 млрд гривен, что позволило нам войти в топ-6 крупнейших налогоплательщиков в государственный бюджет Украины. Отмечу, что треть этой суммы – акцизный налог, уплаченный с произведенной на нашей фабрике продукции по заказу "Филипп Моррис".

– Вы уже упомянули о контрактном производстве для компании "Филипп Моррис Украина", чья фабрика пострадала в результате российских обстрелов. Такая разновидность сотрудничества довольно распространена в мире, тогда как в Украине это довольно уникальный опыт. Как это стало возможным? Сложно ли было принять такое решение?

– Действительно, практика контрактного производства довольно распространена в мире.

Наша фабрика в Украине была построена в конце 90-х годов. В те времена размер рынка был почти в три раза больше. Соответственно, мощность фабрики на сегодняшний день значительно превышает спрос и тот объем, который мы производим. Поэтому нередко фабрики в Украине производили продукцию на экспорт.

Из-за разрушения логистических путей, прежде всего морских перевозок, мы потеряли почти весь экспорт, это была фактически половина нашего производства. Для понимания компания экспортировала в более чем 20 стран мира. Ближний Восток, Азия, Кавказ, Молдова – все эти рынки получали продукцию нашей киевской фабрики.

Поскольку у нас были возможности, мы соответствовали всем условиям и стандартам качества, которые требовал заказчик ("Филипп Моррис", – ред.), мы заключили соответствующий контракт.

На сегодняшний день этот контракт остается в силе.

– Последние несколько лет в Украине стремительно растут объемы нелегальной торговли табачными изделиями и составляют рекордные 25%. Что этому способствует? Какие пути борьбы считаете наиболее предпочтительными?

– Действительно, нам будет очень трудно сохранить локальное производство в Киеве из-за постоянного роста объема нелегального рынка табачной продукции, огромного акцизного давления, ограничения конфигурации пачки и самого продукта и т.д. То есть для глобальной компании есть определенный предел, после которого локальное производство здесь будет финансово невыгодным. Дешевле будет просто импортировать.

Экспоненциальный рост нелегальной торговли начался практически с конца 2020 года. В последние полгода, где-то с октября 2023 г., мы видим, что легальный рынок сократился почти на 30%. Это безумное падение происходит в результате роста нелегальной торговли.

Одна из причин этого – акцизная политика. Как известно, поднятие акцизов происходит каждый год с 1 января. Но для того чтобы потребитель руководил своими затратами и как-то постепенно готовился к новой стоимости продукции, мы поднимаем цену постепенно – с сентября-октября примерно по 2 гривны. Поэтому в этот период начинается новый отток потребителей на дешевые нелегальные изделия, которые, к сожалению, широко представлены по всей территории Украины.

Таким образом, удорожание продукции остается, а доходы граждан не растут. Поэтому большинство потребителей переходит на нелегальную продукцию.

– Акцизная политика является частью наших обязательств перед европейскими партнерами. В этой связи, какие пути борьбы с нелегальной продукцией считаете целесообразными?

– Безусловно, мы признаем необходимость соблюдать Директиву ЕС, которая регулирует акцизную политику для табачной продукции. Вся индустрия поддерживает это и ответственно к этому относится.

Вместе с тем, нелегальная продукция наносит значительный ущерб экономике страны в ходе этого процесса. У Украины есть уникальный кейс для европейских стран. В нашем случае, нелегальный сегмент представлен официальными украинскими производителями. Это не секрет, названия этих компаний всем хорошо известны.

И вот эти пять фабрик из квартала в квартал наращивают объем производства и реализации своей продукции без акцизной марки, который составляет уже более 90% всего нелегального сегмента.

– В чем тогда проблема их закрыть?

– Это вопрос политической воли. Законы для этого все есть, но нужно, чтобы они работали.

Мы все знаем, что состоялся законодательный запрет на производство сигарет Duty Free. Это одна из самых мощных схем, генерирующих наибольшую долю нелегального рынка. Несмотря на запрет производства сигарет для Duty Free в Украине в октябре 2023 года, их уровень продаж на рынке достиг рекордных 12,9%.

В секторе нелегального производства есть огромная проблема соблюдения законодательства, контроля со стороны правоохранительных органов, эффективности работы всей ветви исполнительной власти в целом.

Например, когда в 2022 году стражи порядка разоблачили печально известную фабрику в Днепропетровской области, "белый" рынок фактически сразу это почувствовал. Сокращение нелегального сегмента произошло более чем на 5%. Впрочем, это длилось недолго. Через несколько месяцев этот же производитель открыл новую фабрику в другом регионе.

То есть, еще раз: мы действительно обязаны имплементировать Директиву ЕС и достичь 90 евро за 1000 штук сигарет. В Украине для этого разработан план на 2018-2025 год. Если бы не война и безумная инфляция, мы достигли бы этой цели. Но ситуация изменилась. Поэтому этот план требует корректировки.

Кроме того, перед нами не ставили какого-либо конкретного дедлайна. Европейская сторона этого не требует. Напротив, если взять опыт европейских стран-членов ЕС, то некоторым странам для этого понадобилось от 10 до 15 лет. Ни одна из европейских стран не делала это сиюминутно. Ценовая политика проводилась постепенно и взвешенно.

– Известно ли вам, кто конкретно покрывает "теневой" сектор?

– Нелегальный сектор на сегодняшний день аккумулирует огромный капитал. Исследовательская компания Kantar Украина оценивает потери государства более чем в 20 млрд гривен в год. Такие средства дают нелегальным производителям возможность влиять как на местные власти, так и на исполнительную, судебную власти, на средства массовой информации и т.д.

Поэтому вопрос борьбы с нелегальной торговлей – многокомплексный.

Но пока нас в Европе будут воспринимать как хаб по распространению нелегальной табачной продукции, мы не сможем стать равноправным членом этого сообщества.

К тому же я уверен, что у международных партнеров, поддерживающих Украину, возникает вопрос, почему украинские власти не прилагают эффективных усилий для преодоления этого позорного явления, которое мгновенно позволило бы пополнить государственный бюджет.

В случае отсутствия радикальных мер, уже через два-три месяца мы столкнемся прямо с катастрофической ситуацией.

– Давайте резюмируем, какие, по вашему мнению, шаги со стороны власти нужны прямо сейчас, чтобы вывести сектор из критической ситуации?

– Самое важное – жесткий контроль за производителями. Я бы здесь не ограничивался исключительно правоохранительными органами. Этот вопрос должен быть на контроле Кабинета министров, Офиса президента. Это должна быть общая работа.

К сожалению, сегодня в сфере борьбы с нелегальной торговлей нет лидера, команды, ответственных по направлениям, четких задач. Власть должна начать этот проект.

Поскольку сейчас много направлений сконцентрировано на Офисе президента, возможно, менеджеить эту сферу также должен кто-то из Офиса президента. В любом случае должны быть ответственные лица и конкретные цели.

– Подобный подход поддерживают все легальные изготовители? Обращались ли вы с соответствующими предложениями к вышеупомянутым представителям власти?

– Да, подобный подход поддерживают все члены ассоциации табачных производителей "Укртютюн". То есть, это все производители, которые работают исключительно в легальном сегменте.

От имени ассоциации мы обращались ко многим стейкхолдерам. И сейчас мы нуждаемся в еще большей вовлеченности со стороны исполнительной власти.

– Несмотря на сложную ситуацию с нелегальным сектором, табачная отрасль – одна из самых зарегулированных в мире. Чего отрасль ожидает от власти в Украине для поддержки и развития своей деятельности?

– Да, кроме акцизного давления, для отрасли был введен еще запрет производства продукции с характерными вкусами и новые требования к упаковке табачной продукции (закон Украины №1978). К сожалению, некоторые форматы пачек невозможно выработать на том же оборудовании, что у нас есть, поэтому мы просили власть отсрочить вступление в силу норм этого закона на период военного положения. Но наша коммуникация с властями не привела к результату.

В Европе, когда такие изменения происходят, бизнес получает 3-4 года для переоборудования своих производственных мощностей. В Украине это хотят сделать через год, да еще и в условиях войны. К сожалению, производство продукции в некоторых форматах упаковки мы вынуждены прекратить из-за невозможности переоборудования производственных линий. Будем их импортировать.

Еще одна противоречивая инициатива – запрет размещения табачной продукции на витринах торговых точек. И это при том, что только начался ввод на рынок новой пачки с новыми увеличенными медицинскими графическими предупреждениями. Без анализа, как новый дизайн влияет на рынок, на распространенность курения, сразу запрет на видимость продукции. Зачем компании инвестируют тогда в смену упаковки, если государство вообще намерено спрятать пачки от глаз потребителя? В современном регуляторном поле в Украине одна инициатива противоречит другой.

Честно говоря, иногда сложно понять важность подобных инициатив. Они очень часто попадают в приоритеты, принимаются раньше дополнительных мер по борьбе с нелегальной торговлей. Но, по моему убеждению, сначала нужно преодолеть нелегальный сектор, а затем вводить дополнительную нагрузку на тех, кто работает легально.

– Несмотря на многие внешние вызовы, какую бизнес-стратегию имеет компания в ближайшее время?

– Говоря о продуктовой линейке, глобально компания уже имеет на других рынках продукты нового поколения с уменьшенным риском для здоровья. Речь идет о системах нагрева табака, электронных сигаретах и некоторых других категориях продуктов. Мы пока просчитываем, когда и как выводить на украинский рынок эти продукты.

Другой вызов, которым, пожалуй, больше всего занимается украинский офис, – это безопасность персонала, предоставление всего необходимого в условиях бесконечных испытаний. Ни одна позиция не была сокращена, все работники, независимо от того, находятся ли они в Украине или за границей, остаются с нами.

– Кстати, в прошлом году во время одной из атак россияне частично разрушили здание табачной фабрики в Киеве. Публично в компании эту историю не комментировали. Можете ли вы сейчас рассказать поподробнее о последствиях этой атаки?

– Да, в мае наша фабрика пострадала от воздушной атаки шахедов. Поэтому мы не производили и не продавали продукцию в течение всего июня. Прямые убытки от этой атаки компания оценивает более чем в 300 млн гривен. Косвенные – более полумиллиарда гривен.

Все, что касается производственных мощностей, благодаря взвешенным действиям руководства фабрики все отремонтировано, все работает.

– Какие дополнительные меры безопасности в компании были организованы, чтобы обеспечить максимальную защиту сотрудников?

– На самом деле было сделано очень много. У нас проработано множество протоколов, что и как делать во время воздушной тревоги. Кроме того, минувшей зимой руководство фабрики обустроило корпоративный пункт несокрушимости, где есть автономное электроснабжение, тепло, интернет. В случае блекаута или других проблем работники могут пользоваться им вместе со своими семьями.

Вообще хочу отметить, что Imperial Brands – очень проукраинская компания. Компания вышла из российского рынка еще в апреле 2022 года. Фактически сразу после начала полномасштабного вторжения. То есть у нас огромная поддержка на глобальном уровне.

Также в компании сразу был создан Фонд поддержки работников и организован сбор средств на помощь пострадавшим из-за войны коллегам-украинцам. Из этого фонда мы оказываем помощь и работникам, которые во время войны рожают детей.

Ответственно компания относится и к конституционной обязанности граждан защищать свою страну. Сегодня в группе "Империал Тобако" в Украине 43 сотрудника служат в Силах обороны Украины. Все мобилизованные продолжают получать зарплату и материальную помощь для закупки необходимого снаряжения для службы.

После того, как один из наших мобилизованных работников погиб на фронте, мы добавили в процедуру и пункт о помощи семьям в таких ситуациях.

Есть у нас также программа по реинтеграции ветеранов. В этом направлении мы сотрудничаем с Ветеран-Хабом.

– Кроме поддержки сотрудников, какие еще гуманитарные проекты поддерживает компания?

– Уже седьмой год мы сотрудничаем с благотворительной организацией КРАН. Сегодня деятельность этого фонда сфокусирована на помощи военным, проходящим специализированную нейрореабилитацию после черепно-мозговых и спинальных ранений и травм.

Также мы регулярно собираем и отправляем посылки в рамках инициативы, организованной самими сотрудниками – "Посылка благодарности на фронт". Продукты и лекарства, теплые вещи и отдельные средства снаряжения – на все это собираем деньги внутри команды. Компания поддерживает это доброе дело, приобщается к финансовым и организационным ресурсам, помогает с логистикой.

Отдельным проектом можно считать и наше корпоративное сообщество Imperial Family, в которое в настоящее время входят почти все сотрудники компании. Эту группу еще в начале войны создали сами сотрудники в одном из мессенджеров, чтобы поддерживать связь и распространять важные сообщения. Теперь это сообщество является мощным инструментом для сбора средств на нужды армии.

Вместе мы уже собрали деньги на закупку и ремонт автомобилей, всевозможного снаряжения – все, на что получаем запросы от наших коллег-защитников, мобилизованных родственников наших работников. Подобные программы всегда для нас в приоритете. Мы хотим вносить свой вклад в победу и будущее украинской экономики.