"Евертон" підписав зіркового конкурента для Миколенка: він брав титул із Фергюсоном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

38-річний англієць став першим новачком "ірисок" у літнє трансферне вікно. Ветеран може зіграти на позиціях правого та лівого оборонця, а також у півзахисті ліворуч.

Янг уклав із "Евертоном" контракт на 1 рік. На "Гудісон Парк" він переїхав у статусі вільного агента. Після сезону 2022/23 бірмінгемська "Астон Вілла" вирішила не продовжувати співпрацю з досвідченим виконавцем. За мерсисайдців він гратиме під 18-м номером.

У минулому сезоні Янг зіграв 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він захищав кольори міланського "Інтера", "Манчестер Юнайтед", тієї ж "Астон Вілли" та "Вотфорда". Універсал став чемпіоном Англії з МЮ (2012/13) та Італії з "нерадзуррі" (2020/21).

Раніше інший лівий оборонець "Евертона" Миколенко не потрапив до складу "ірисок" на зборах у швейцарських Альпах. Згодом виявилося, що українець пропустить частину підготовки до прийдешнього сезону через ушкодження. Статистика вихованця "Динамо" в сезоні 2022/23 – загалом 35 поєдинків.