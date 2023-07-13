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"Евертон" підписав зіркового конкурента для Миколенка: він брав титул із Фергюсоном

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Ліверпуль, Четвер 13 липня 2023 14:29
"Евертон" підписав зіркового конкурента для Миколенка: він брав титул із Фергюсоном Фото: Ешлі Янг став "ірискою" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний виконавець із досвідом виступів у збірній Англії Ешлі Янг опинився в ліверпульському "Евертоні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

38-річний англієць став першим новачком "ірисок" у літнє трансферне вікно. Ветеран може зіграти на позиціях правого та лівого оборонця, а також у півзахисті ліворуч.

Янг уклав із "Евертоном" контракт на 1 рік. На "Гудісон Парк" він переїхав у статусі вільного агента. Після сезону 2022/23 бірмінгемська "Астон Вілла" вирішила не продовжувати співпрацю з досвідченим виконавцем. За мерсисайдців він гратиме під 18-м номером.

У минулому сезоні Янг зіграв 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Раніше він захищав кольори міланського "Інтера", "Манчестер Юнайтед", тієї ж "Астон Вілли" та "Вотфорда". Універсал став чемпіоном Англії з МЮ (2012/13) та Італії з "нерадзуррі" (2020/21).

Раніше інший лівий оборонець "Евертона" Миколенко не потрапив до складу "ірисок" на зборах у швейцарських Альпах. Згодом виявилося, що українець пропустить частину підготовки до прийдешнього сезону через ушкодження. Статистика вихованця "Динамо" в сезоні 2022/23 – загалом 35 поєдинків.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

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