Зірка збірної України несподівано не поїхав на збори представника АПЛ

Ліверпульський "Евертон" вирушив на передсезонні тренувальні збори без українського оборонця Віталія Миколенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

24-річний фланговий виконавець не полетів до Швейцарії з командою. Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем узяв на збори 28 футболістів.

Миколенко не потрапив у перелік обраних. Причини такого рішення наразі невідомі. Українець пропустив кінцівку сезону через травму. Однак, у червні провів два матчі кваліфікації до Євро-2024 у складі національної команди.

У сезоні 2022/23 Миколенко був основним лівим оборонцем "Евертона". Загалом вихованець київського "Динамо" провів 35 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Натомість "заробив" 4 жовті картки.

На літній період "іриски" запланували низку спарингів. Суперниками мерсисайдців будуть "Ньйон", "Віган", "Болтон", "Сток Сіті" та лісабонський "Спортінг". У стартовому турі АПЛ "Евертон" 12 серпня зустрінеться з лондонським "Фулхемом" удома.