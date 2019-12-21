"Эвертон" объявил о назначении Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером "Эвертона". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 60-летнего специалиста с английской командой рассчитан на четыре с половиной года. Предыдущим клубом Карло был итальянский "Наполи", из которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.

На посту наставника "ирисок" Анчелотти сменил Данкана Фергюсона, работавшего в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.

В субботу "Эвертон" проведет домашний матч чемпионата Англии против лондонского "Арсенала", который также накануне сменил главного тренера - наставником команды стал помощник Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.

Анчелотти уже работал в Англии - с 2009 по 2011 он тренировал лондонский "Челси". Также итальянец ранее возглавлял "Милан", туринский "Ювентус", французский ПСЖ, мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию".

Как игрок Анчелотти, выступая за "Рому" и "Милан", стал трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем национального кубка, двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии он занял третье место на чемпионате мира 1990 года.