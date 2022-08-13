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"Эвертон" с Миколенко в составе проиграл "Астон Вилле" на выезде

Фото: Даже такие изысканные удары не спасли "Эвертон" от поражения (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Ливерпульский "Эвертон" потерпел второе поражение на старте нового сезона английской Премьер-лиги. Команда Виталия Миколенко уступила "Астон Вилле" в Бирмингеме (1:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Англия, Премьер-лига, 2-й тур

"Астон Вилла" – "Эвертон" – 2:1

Голы: Ингз, 31, Буэндия, 85 – Динь, 87 (автогол)

В Бирмингеме встретились два неудачника стартового тура. И если "Эвертон" минимально проиграл "Челси", то хозяева умудрились уступить новичкам из "Борнмута". Матч еще и стал первой тренерской дуэлью извечных конкурентов 00-х – Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда.

"Вилла" принялась реабилитироваться за поражение в 1-м туре со старта. Бирмингемцы быстро захватили инициативу и начали искать слабые места в обороне "ирисок" с Миколенко на их левом фланге.

Тем не менее, открыть счет "вилланы" сумели в контратаке. Макгинн отобрал мяч на собственной половине и длинной передачей нашел справа в атаке Уоткинса, который продвинулся вперед и отдал пас в центр штрафной. Там мяч принял Ингз, эффектно развернулся и левой мощно пробил под штангу.

На второй тайм "Эвертон" вышел заряженным отыграться. Мерсисайдцы провели серию атакующих выпадов, но сравнять счет не удалось. Тем временем "Астон Вилла" постепенно возобновила контроль, а на 75-й минуте только внимательность Миколенко спасла "ирисок" – украинец вынес мяч из линии ворот.

Самое интересное команды приберегли на финальные пять минут. Сначала бирмингемцы убежали в контратаку, где Уоткинс с Буэндией показательно разыграли лишнего с голом последнего. Но "Эвертон" забил в ответ, едва начав с центрального круга – после прострела Онаны защитник "Виллы" Динь под давлением соперника подправил мяч в свои ворота.

Однако вырвать ничью подопечные Лэмпарда не сумели. Команда Миколенко потерпела второе поражение подряд на старте чемпионата и попытается набрать первые очки в 3-м туре. На "Гудисон Парк" к "ирискам" приедут новички из "Ноттингем Форест".

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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