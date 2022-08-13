"Евертон" із Миколенком у складі програв "Астон Віллі" на виїзді

Англія, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Астон Вілла" – "Евертон" – 2:1

Голи: Інгз, 31, Буендія, 85 – Дінь, 87 (автогол)

У Бірмінгемі зустрілися двоє невдах стартового туру. І якщо "Евертон" мінімально програв "Челсі", то господарі примудрилися поступитися новачкам із "Борнмута". Матч ще й став першою тренерською дуеллю одвічних конкурентів 00-х – Стівена Джеррарда та Френка Лемпарда.

"Вілла" взялася реабілітовуватися за поразку в 1-му турі зі старту. Бірмінгемці швидко захопили ініціативу та почали шукати слабкі місця в обороні "ірисок" із Миколенком на їхньому лівому фланзі.

Тим не менше, відкрити рахунок "віллани" зуміли в контратаці. Макгінн відібрав м'яч на власній половині й довгою передачею знайшов праворуч в атаці Воткінса, який просунувся вперед і віддав пас у центр штрафного. Там м'яч прийняв Інгз, ефектно розвернувся і лівою потужно пробив під стійку.

На другий тайм "Евертон" вийшов зарядженим відігратися. Мерсисайдці провели серію атакувальних випадів, але зрівняти рахунок не вдалося. Тим часом "Астон Вілла" поступово відновила контроль, а на 75-й хвилині лише уважність Миколенка врятувала "ірисок" – українець виніс м'яч із лінії воріт.

Найцікавіше команди приберегли на фінальні п'ять хвилин. Спершу бірмінгемці вибігли в контратаку, в якій Воткінс із Буендією показово розіграли зайвого з голом останнього. Та "Евертон" забив у відповідь, щойно розпочавши з центрального кола – після прострілу Онани оборонець "Вілли" Дінь під тиском суперника підправив м'яч у власні ворота.

Проте, вирвати нічию підопічні Лемпарда не зуміли. Команда Миколенка зазнали другої поразки поспіль на старті чемпіонату та спробують набрати перші очки в 3-му турі. На "Гудісон Парк" до "ірисок" завітають новачки з "Ноттінгем Форест".