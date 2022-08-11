"Эвертон" Миколенко представил форму в цветах родины защитника

"Ириски" представили 3-й игровой комплект на сезон. Главными мотивами формы стали желто-синие цвета.

Датская компания Hummel при разработке концепта вдохновлялась формой "Эвертона" начала 90-х. На футболках главным элементом стала Башня принца Руперта – один из символов "синего" Мерсисайда. В частности она оказалась на месте клубного герба, а ее очертания вывели в нижней части футболки.

Вратарский комплект же выполнен в тонах мандарина. На свитерах голкиперов будут также золотые и черные элементы. Впервые в новой форме "Эвертон" планировал сыграть 13 августа в выездном матче Премьер-лиги против "Астон Виллы".

В стартовом туре АПЛ "ириски" потерпели минимальное поражение от лондонского "Челси". Единственный забитый мяч оформил Жоржиньо с пенальти, а Миколенко отыграл все 90 минут.