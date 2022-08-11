RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Евертон" Миколенка презентував форму в кольорах батьківщини оборонця

Фото: Віталій Миколенко в попередньому сезоні АПЛ (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Українець Віталій Миколенко повинен бути в захваті від третього варіанту екіпірування ліверпульського "Евертона" на сезон 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Іриски" презентували 3-й ігровий комплект на сезон. Головними мотивами форми стали жовто-сині барви.

Данська компанія Hummel при розробці концепту надихалася формою "Евертона" початку 90-х. На футболках головним елементом стала Вежа принца Руперта – один із символів "синього" Мерсисайду. Зокрема, вона опинилася на місці клубного герба, а її обриси вивели в нижній частині футболки.

Натомість воротарський комплект виконаний у тонах мандарину. На светрах голкіперів також будуть золоті та чорні елементи. Вперше в новій формі "Евертон" запланував зіграти 13 серпня у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Астон Вілли".

У стартовому турі АПЛ "іриски" зазнали мінімальної поразки від лондонського "Челсі". Єдиний забитий м'яч оформив Жоржинью з пенальті, а Миколенко відіграв усі 90 хвилин.

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эвертон