"Евертон" Миколенка отримав нового головного тренера: він віддав 10 років іншій команді

51-річний фахівець – новий коуч "ірисок". Він замінив на посаді Френка Лемпарда та повинен врятувати мерсисайдців від вильоту з англійської Прем'єр-ліги.

Дайч уклав із "Евертоном" контракт на 2,5 роки. Першим матчем на чолі "ірисок" для нього стане поєдинок 22-го туру АПЛ проти лідера першості – лондонського "Арсенала" (4 лютого). Мерсисайдці відстають від рятівної позиції всього на 2 очки.

Дайч виховувався у системі "Ноттінгем Форест", але левову частку ігрової кар'єри провів у "Честерфілді". Також захищав кольори "Брістоль Сіті", "Лутона", "Міллуолла", "Вотфорда", "Нортгемптон Таун". Тренерська кар'єра англійця розпочалася у структурі "Вотфорда".

Дайч-тренер пройшов шлях від керманича команди U-18 "шершнів" до головного тренера основи в сезоні 2011/12. Восени 2012-го очолив "Бернлі". Біля керма "кларетових" провів 7 сезонів у Прем'єр-лізі. Найкращий результат – 7-ме місце в сезоні 2017/18.