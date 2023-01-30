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"Эвертон" Миколенко получил нового главного тренера: он отдал 10 лет другой команде

Фото: Шон Дайч начал работу с "ирисками" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство ливерпульского "Эвертона" назначило Шона Дайча наставником команды. Он сделал себе имя в "Бернли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

51-летний специалист – новый коуч "ирисок". Он заменил в должности Фрэнка Лэмпарда и должен спасти мерсисайдцев от вылета из английской Премьер-лиги.

Дайч заключил с "Эвертоном" контракт на 2,5 года. Первым матчем во главе "ирисок" для него станет поединок 22-го тура АПЛ против лидера первенства – лондонского "Арсенала" (4 февраля). Мерсисайдцы отстают от спасительной позиции всего на 2 очка.

Дайч воспитывался в системе "Ноттингем Форест", но львиную часть игровой карьеры провел в "Честерфилде". Также защищал цвета "Бристоль Сити", "Лутона", "Миллуолла", "Уотфорда", "Нортхэмптон Таун". Тренерская карьера англичанина началась в структуре "Уотфорда".

Дайч-тренер прошел путь от наставника команды U-18 "шершней" до главного тренера основы в сезоне 2011/12. Осенью 2012-го возглавил "Бернли". У руля "кларетовых" провел 7 сезонов в Премьер-лиге. Лучший результат – 7-е место в сезоне 2017/18.

К слову, ранее "Шахтер" отклонил два предложения по Матвиенко из чемпионата Англии.

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