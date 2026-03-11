Евакуюють 18 тисяч чоловік: британська бомба "паралізувала" Дрезден

Зазначається, що майже 18 тисяч мешканців центральної частини Дрездена повинні покинути свої домівки. Пожежна служба спочатку виявила на березі Ельби два підозрілих предмети, пізніше фахівці підтвердили, що один із них є вибуховим пристроєм.

Знешкодження британської бомби вагою 250 кілограм заплановано на другу половину 11 березня. Місцева влада зазначає, що ця евакуація є найбільшою у Дрездені з часів Другої світової війни.

Снаряд пошкоджений, тому його можна знешкодити лише за допомогою спеціального обладнання – гідроабразивного різака. Через це поліція попереджає, що операція з розмінування може тривати довше, ніж зазвичай.

Водночас правоохоронці запевняють, що намагатимуться максимально зменшити незручності для мешканців, хоча головним пріоритетом залишається безпека.

Зона евакуації охоплює територію в радіусі одного кілометра від місця знахідки. До неї входять відомі міські пам’ятки, зокрема церква Фрауенкірхе та оперний театр.

У цьому районі також розташовані штаб-квартира поліції, парламент федеральної землі Саксонія, кілька міністерств, будинки для літніх людей, дитячі садки та інші соціальні заклади. Тимчасове розміщення для евакуйованих організують у виставковому центрі Дрездена.

Фото: зона евакуації Дрездена через бомбу (mdr.de)