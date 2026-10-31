Евакуйовані жителі Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, - Зеленський

Як зазначив президент, на Херсонському напрямку було встановлено режим тиші, під час якого сапери розмінували дороги до Олешків.

Завдяки цьому вдалося доставити гуманітарні вантажі та вивезти місцевих жителів і людей з навколишньої громади, які гостро потребували евакуації.

Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині.

Усім евакуйованим буде надана необхідна допомога, а урядові структури та обласна і місцева влада мають забезпечити ефективну адаптацію людей.

Зеленський висловив вдячність американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво в організації місії.

Також відзначено внесок Сил оборони України, які гарантували безпекові умови, та команду омбудсмана Дмитра Лубінця.

"Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції", - зазначив глава держави.

Окрему подяку Зеленський висловив журналістам, громадським та політичним лідерам за привернення глобальної уваги до гуманітарної катастрофи на окупованій території.

"Коли є увага світу, є порятунок людей", - підкреслив президент в повідомленні, додаючи, що країна потребує подальших деескалаційних кроків для реального наближення миру.