Эвакуированные жители Олешек пересекли границу Украины на Черниговщине, - Зеленский

Украинцы из временно оккупированных Олешков в Херсонской области успешно эвакуированы и пересекли государственную границу на Черниговщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Как отметил президент, на Херсонском направлении был установлен режим тишины, во время которого саперы разминировали дороги в Олешки.
Благодаря этому удалось доставить гуманитарные грузы и вывезти местных жителей и людей из окружающей общины, которые остро нуждались в эвакуации.
По состоянию на данный момент украинские граждане Олешки пересекли границу Украины на Черниговщине.
Всем эвакуированным будет предоставлена необходимая помощь, а правительственные структуры и областные и местные власти должны обеспечить эффективную адаптацию людей.
Зеленский выразил благодарность американской стороне и первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации миссии.
Также отмечен вклад Сил обороны Украины, гарантировавших условия безопасности, и команду омбудсмана Дмитрия Лубинца.
"Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью гарантировали условия безопасности для гуманитарной операции", - отметил глава государства.
Особую благодарность Зеленский выразил журналистам, общественным и политическим лидерам за привлечение глобального внимания к гуманитарной катастрофе на оккупированной территории.
"Когда есть внимание мира, есть спасение людей", - подчеркнул президент в сообщении, добавляя, что страна нуждается в дальнейших деэскалационных шагах для реального приближения мира.
Напомним, что украинская делегация в пятницу, 30 октября, добралась до Олешек, где в городе стартовала эвакуация и раздача гуманитарной помощи.
Уже вскоре эвакуированные жители временно оккупированных Алешек прибыли в Гомель в Белоруссии, откуда через несколько часов отправились в Украину.