Евакуйовані з Сумської та Харківської областей можуть отримати додаткову допомогу

Щоб полегшити фінансовий тягар евакуації для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з прифронтових територій Харківської та Сумської областей, в Україні запровадили екстрену додаткову фінансову допомогу.

Виплати отримуватимуть сім'ї з дітьми, які з 1 травня 2024 року. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації - проживали на територіїХарківської та Сумської областей та належали до однієї чи кількох таких категорій:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років

дітей виховує одинока мати чи одинокий батько

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Як отримати допомогу

Якщо ваша родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

"Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги", - наголосили в міністерстві.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.

Звертаємо увагу, що грошова допомога не надається, якщо люди вже отримали міжнародну цільову грошову підтримку від інших міжнародних організацій.